Гушимо се у смогу: БиХ на врху листе међу земљама Балкана са загађеним ваздухом

Извор:

Euronews

02.12.2025

10:55

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Становници земаља југоисточне Европе, попут Сјеверне Македоније, БиХ и Албаније, најугроженији су загађењем ваздуха у смислу скраћења живота, саопштила је Европска агенција за животну средину (ЕЕА).

У овим земљама измјерено је у просјеку највише изгубљених година живота усљед аерозагађења код становника који имају 30 или више година, пише у извјештају.

Default Image

Наука и технологија

Сателитски снимци открили: Смог прекрио земљу, власти уводе забрану изласка

Агенција наводи да је загађење ваздуха и даље највећи еколошки ризик за Европљане, изнад других фактора као што су изложеност буци и хемикалијама или ризик од топлотних таласа повезаних са климом.

Небезбједни нивои загађења ваздуха резултовали су са запањујућих 182.000 смртних случајева у 2023. години, пренио је Јуроњуз.

У извјештају ЕЕА наводи се да је 95 одсто Европљана у урбаним срединама изложено нивоима загађења ваздуха “знатно” изнад препорука Свјетске здравствене организације.

Сарајево-магла-смог-04092025

Здравље

Наука показала: Смог може узроковати разарајуће облике деменције

Међу земљама ЕУ, највише смртних случајева усљед загађења ваздуха током 2023. године и највише изгубљених година живота на 100.000 становника имала је Италија, а слиједе Пољска и Њемачка.

Најмањи релативни утицаји загађења ваздуха забиљежени су у земљама на сјеверу и сјеверозападу Европе, укључујући Шведску, Естонију и Норвешку.

Исланд није имао ниједан смртни случај од загађења ваздуха, док су у Финској регистрована 34 смртна случаја изазвана дугорочном изложености ситним честицама загађења са ознаком ПМ2.5, прецизирала је ЕЕА.

Балкан

smog

zagađenje vazduha

Коментари (0)
