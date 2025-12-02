Гушимо се у смогу: БиХ на врху листе међу земљама Балкана са загађеним ваздухом

Извор:
Euronews
02.12.2025
10:55
Коментари:0
Становници земаља југоисточне Европе, попут Сјеверне Македоније, БиХ и Албаније, најугроженији су загађењем ваздуха у смислу скраћења живота, саопштила је Европска агенција за животну средину (ЕЕА).
У овим земљама измјерено је у просјеку највише изгубљених година живота усљед аерозагађења код становника који имају 30 или више година, пише у извјештају.
Наука и технологија
Сателитски снимци открили: Смог прекрио земљу, власти уводе забрану изласка
Агенција наводи да је загађење ваздуха и даље највећи еколошки ризик за Европљане, изнад других фактора као што су изложеност буци и хемикалијама или ризик од топлотних таласа повезаних са климом.
Небезбједни нивои загађења ваздуха резултовали су са запањујућих 182.000 смртних случајева у 2023. години, пренио је Јуроњуз.
У извјештају ЕЕА наводи се да је 95 одсто Европљана у урбаним срединама изложено нивоима загађења ваздуха “знатно” изнад препорука Свјетске здравствене организације.
Здравље
Наука показала: Смог може узроковати разарајуће облике деменције
Међу земљама ЕУ, највише смртних случајева усљед загађења ваздуха током 2023. године и највише изгубљених година живота на 100.000 становника имала је Италија, а слиједе Пољска и Њемачка.
Најмањи релативни утицаји загађења ваздуха забиљежени су у земљама на сјеверу и сјеверозападу Европе, укључујући Шведску, Естонију и Норвешку.
Исланд није имао ниједан смртни случај од загађења ваздуха, док су у Финској регистрована 34 смртна случаја изазвана дугорочном изложености ситним честицама загађења са ознаком ПМ2.5, прецизирала је ЕЕА.
Најновије
Најчитаније
15
41
15
33
15
31
15
29
15
28
Тренутно на програму