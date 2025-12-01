01.12.2025
Петнаестогодишња Маја Шункар из околине Крања нестала је данас око 17 часова.
Маја Шункар је висока приближно 175 cm, мршаве грађе, свијетло зелених очију и дуге смеђе косе. Полиција нема податке о томе како је била обучена.
Посљедњи пут је виђена данас, 1. децембра 2025. године, око 11 часова у области Крања.
Пошто је до сада предузете мјере нису пронашле, полиција тражи помоћ јавности.
"Молимо све који би могли да знају било шта о несталој особи да пријаве информације Полицијској станици Крањ, телефоном 04/233 64 00 или позову број за хитне случајеве 113 или анонимни број телефона 080 1200", написали су, преноси Телеграф.
