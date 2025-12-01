Забрањен наступ хрватских музичара, огласио се град у Швајцарској

01.12.2025
20:39
Коментари:0
Швајцарске власти забраниле су недавно концерт на којем су крајем јануара 2026. године требали наступити Мирослав Шкоро, Мате Булић, Нено Нинчевић и Хрватске руже, а концерт је требало да организује CroNight.
Прије неколико дана на свом је Фејсбуку профилу CroNight Организација објаснила како је све почело прије три мјесеца.
"Град Билах од нас је затражио имена извођача, што смо и доставили још у августу, након што смо постигли све договоре с извођачима. Неколико дана касније добили смо зелено свјетло од дворане - потврду да је све у реду с дозволама и да можемо започети с рекламом. Међутим, само седам дана након почетка промоције примили смо писмо из града Билаха којим нам отказују концерт, уз образложење да сматрају како се ради о политичком догађају те да град не може гарантовати безбједност", пише у њиховој објави на Фејсбуку.
Додали су у својој објави како су одмах реаговали и појаснили да су сви наведени извођачи више пута наступали у Швајцарској без икаквих инцидената те да концерт нема никакву политичку позадину.
"Затражили смо и састанак с хрватском амбасадором, која је одмах реаговала те је, заједно са Амбасадом покушала организовати разговор с представницима града и полиције Билаха - али, нажалост, сви су то одбили. Након тога пронашли смо нову дворану у Брунегу, али нас је данас контактирала полиција и такође нам одузела дозволу. Због свега наведеног присиљени смо отказати концерт, упркос великом интересу публике. Морамо признати да смо као организација, заједно с нашим извођачима и Амбасадом, остали у великом шоку и разочарању. Ово је велики ударац за све нас Хрвате који живимо у Швајцарској, као и за наше извођаче. Сви који су купили улазнице могу их вратити путем. Хвала вам на разумијевању и подршци", објаснили су у објави.
Нова ТВ контактирала је представнике града Билах који су им одговорили да је циљ забране осигурање јавне безбједности и уредног тока догађања у граду, те циљ забране није политичке природе. Навели су како се концерт може организовати, али у приватном простору или неком другом мјесту у Швајцарској. Истакли су да су организаторе о одбијању захтјева за концертом обавијестили још средином септембра.
