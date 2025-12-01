Настављено суђење хрватским пилотима за злочине на Петровачкој цести

Извор:
У наставку суђења хрватским пилотима за гранатирање колоне српских избјеглица на Петровачкој цести у Сводни код Приједора, данас је у Посебном одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду свједочило двоје свједока оптужбе.
Оба свједока говорила су о злочину коју је Хрватска авијација извршила на Петровачкој цести, на територији БиХ, гдје је 7. августа 1995. године убијено више људи, међу којима и дјеца узраста од шест до 13 година.
Директор Документационо–информационог центра "Веритас" Саво Штрбац изјавио је Срни да је један од свједока испричао да се налазио у колони заједно са породицом и родбином и комшијама када их је погодила ракета испаљена из хрватског авиона.
Овај свједок, који данас живи у Хрватској, дао је много података о кретању избјегличке колоне, о хрватском авиону и маневру авиона, прецизирао да се напад догодио између 12.30 и 13.00 часова, да је видљивост била велика и препознао је да је то био "миг 21".
Он је објаснио да је одрастао близу војног аеродрома Жељаве, гдје су били стационирани авиони ЈНА и да је научио од малих ногу да разликује типове авиона у ваздуху.
Свједок је дао податке и о томе да су сва артиљерија, оклопна и друга војна возила, била остављена по налогу полиције Републике Српске на позицији која је била удаљена више од 10 километара од мјеста на којем је колона ракетирана.
Он је навео да је у удару био ошамућен те да је, када је дошао свијести, успио да први прискочи у помоћ и видио возила у пламену, да у камионима горе тијела људи и дјеце коју је познавао.
Такође је испричао да је било доста рањених и да је одмах почео да чисти цесту како би могла доћи кола хитне помоћи да помогну рањенима.
Други свједок је била медицинска сестра Весна Векић из Дома здравља у Петровцу, која је посвједочила да је у Дом здравља било довезено десетак мртвих, као и 40-50 рањених, а, како је навела, призор изгорјелог тијело дјетета прогања све до данашњих дана.
Слиједеће рочиште заказано је за 15. јануар 2026. године, а Штрбац наводи да би тада требало да свједоче пилот Јанко Кецман, Милован Керкез, који је радио као хирург у Дому здравља у Петровцу, као и свједок Вида Галогажа, којој су су нападу у Сводни убијени муж и свекрва, а двоје дјеце тешко рањено.
Штрбац сматра да се првостепена пресуда може очекивати у другој половини или најкасније до краја идуће године, ако се суђење буде одвијало овим темпом – да се сваког мјесеца одржи бар једно рочиште.
"Мислим да има довољно доказа да се донесе осуђујућа пресуда па макар и у одсутности, а какви су ефекти пресуде у одсутности, то Хрвати најбоље знају“, каже Штрбац.
Како истиче, од 4.000 до сада процесуираних бивших припадника ЈНА, Српске Војске Крајине, функционера и нешто добровољаца, само 13 процената је суђено у присуству, свима осталима у одсуству.
Штрбац наводи и да је због наводних ратних злочина у новембру у Хрватској суђено 42-ојици, при чему четрдесеторици у одсуству.
Како истиче, ефекти суђења у одсуству су да се донесе пресуда и да се судском пресудом констатује да се нешто десило, а било би добро да је суђење било отворено за камере чиме би се послала слика у свијет о злочинима над Србима.
