Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

Извор:
Танјуг
01.12.2025
09:47
Коментари:0
Црна Гора неће имати могућност да стави вето у преговарачком процесу са другим државама кандидатима за чланство у ЕУ, пишу подгоричке Вијести позивајући се на неименоване, али, како наводе, добро упућене изворе у преговарачки процес Црне Горе и ЕУ.
У свим осталим случајевима – осим ако се не буде радило о тзв. заштитним мјерама (сафегуардс) које су временски ограничене од шест мјесеци до неколико година – Подгорица ће имати право вета, као било која друга чланица ЕУ, казао је исти извор.
Другим ријечима, Црна Гора неће моћи да реализује своје интересе и циљеве у билатералним односима користећи преговарачки процес, као што то њој ради Хрватска или Бугарска Сјеверној Македонији, са западнобалканским кандидатима за пријем у ЕУ, плус Украјином и Молдавијом. То ће важити и за Албанију и за сваку будућу чланицу ЕУ.
Ријеч је о, како се наводи, старом њемачком приједлогу који је у потпуности усвојио велики број чланица ЕУ и практично постоји консензус у Унији да та мјера уђе у Приступни уговор Црне Горе са ЕУ.
Према писању Вијести, ријеч је о превентиви на дуге стазе, односно, како кажу, "главни покретачки мотив њемачког приједлога је превентивно дјеловање да Београд не може да блокира Приштину или обрнуто".
Додају и да се око укидања права на вето се дигла велика халабука, али у суштини је ријеч о димној завјеси јер не постоји ни озбиљна већина а камоли консензус да се нове чланице одрекну права вета тоут цоурт.
''Вето је лимитиран само за проширење, све што би ишло даље од тога угрожавало би право једнакости и самим тим би подривало темеље ЕУ. Тачно је да постоје земље које би жељеле да прошире суспензију права вета новим државама чланицама за још неколико сектора, али с друге стране постоји врло јак блок држава које се противе таквој могућности и оне иза себе имају и ставове свих релевантних и најутицајнијих европских стручњака за европско право који су апсолутно против такве могућности'', рекао је за Вијести дипломатски извор из једне државе чланице ЕУ.
