Logo

Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

Извор:

Танјуг

01.12.2025

09:47

Коментари:

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црна Гора неће имати могућност да стави вето у преговарачком процесу са другим државама кандидатима за чланство у ЕУ, пишу подгоричке Вијести позивајући се на неименоване, али, како наводе, добро упућене изворе у преговарачки процес Црне Горе и ЕУ.

У свим осталим случајевима – осим ако се не буде радило о тзв. заштитним мјерама (сафегуардс) које су временски ограничене од шест мјесеци до неколико година – Подгорица ће имати право вета, као било која друга чланица ЕУ, казао је исти извор.

Другим ријечима, Црна Гора неће моћи да реализује своје интересе и циљеве у билатералним односима користећи преговарачки процес, као што то њој ради Хрватска или Бугарска Сјеверној Македонији, са западнобалканским кандидатима за пријем у ЕУ, плус Украјином и Молдавијом. То ће важити и за Албанију и за сваку будућу чланицу ЕУ.

Viza 1

Регион

Црна Гора уводи визе за грађане Русије

Ријеч је о, како се наводи, старом њемачком приједлогу који је у потпуности усвојио велики број чланица ЕУ и практично постоји консензус у Унији да та мјера уђе у Приступни уговор Црне Горе са ЕУ.

Према писању Вијести, ријеч је о превентиви на дуге стазе, односно, како кажу, "главни покретачки мотив њемачког приједлога је превентивно дјеловање да Београд не може да блокира Приштину или обрнуто".

Додају и да се око укидања права на вето се дигла велика халабука, али у суштини је ријеч о димној завјеси јер не постоји ни озбиљна већина а камоли консензус да се нове чланице одрекну права вета тоут цоурт.

Полиција Црна Гора

Регион

Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

''Вето је лимитиран само за проширење, све што би ишло даље од тога угрожавало би право једнакости и самим тим би подривало темеље ЕУ. Тачно је да постоје земље које би жељеле да прошире суспензију права вета новим државама чланицама за још неколико сектора, али с друге стране постоји врло јак блок држава које се противе таквој могућности и оне иза себе имају и ставове свих релевантних и најутицајнијих европских стручњака за европско право који су апсолутно против такве могућности'', рекао је за Вијести дипломатски извор из једне државе чланице ЕУ.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

EU

veto

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застава Црна Гора

Регион

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

4 д

0
Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Регион

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

5 д

0
Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

Регион

Жена осумњичена за изазивање пожара у којем је изгорјело осам објеката

5 д

0
На снази наранџасти метеоаларм због олујног вјетра и падавина

Регион

На снази наранџасти метеоаларм због олујног вјетра и падавина

6 д

0

Више из рубрике

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Регион

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

1 д

0
Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Регион

Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

1 д

0
Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

Регион

Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

1 д

0
Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Регион

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

29

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner