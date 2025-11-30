Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Покушај продаје фритезе на врућ ваздух путем интернета претворио се у ноћну мору за 52-годишњег Осјечанина који је постао жртва интернет преваре и остао без 300 евра.

Преварант се представио као купац

Мушкарац је огласио продају свог кућног апарата на интернету, а недуго затим му се путем телефона јавила непозната особа заинтересована за куповину.

Након кратког договора, лажни купац послао му је и линк мејлом, тврдећи да је потребан за завршетак трансакције. Осјечанин је, не сумњајући у лоше намјере, отворио линк и унио све тражене податке са банковне картице свога сина.

Готово тренутно, са банковног рачуна скинут је износ од 300 евра. Из полиције су поручили да трагају за починиоцем, пише Индекс.

Савјети МУП-а

Министарство унутрашњих послова Србије још раније је упозорило грађане да приликом онлајн куповине покажу појачан опрез како не би постали жртве интернет превара, наглашавајући да је провјера веб адресе кључни први корак.

Из МУП-а савјетују да се никада не врше плаћања на страницама којима се приступа путем сумњивих линкова добијених у мејловима или преко друштвених мрежа, већ да се увијек провјери да ли је комуникација са сајтом заштићена обавезним ХТТПС и ССЛ протоколима. Такође, надлежни строго упозоравају да се осјетљиви подаци о платној картици никада не шаљу путем електронске поште нити било којим другим каналом директне комуникације.

Посебну пажњу треба обратити на неуобичајене захтјеве трговаца, попут тражења фотографија картице; уколико неко захтјева да сликате предњу и задњу страну картице и пошаљете ту слику, из полиције истичу да то никако не треба чинити јер је готово сигурно ријеч о покушају крађе новца.

Грађанима се савјетује да провјеру сигурности плаћања врше тражећи верификацију компанија Виса или МастерЦард на самој веб страници, али и да задрже дозу скептицизма према понудама. Како наводе у МУП-у, када наиђете на нешто што делује “много добро да би било реално”, потребно је више пута размислити прије него што се одлучите на куповину.