Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

Нови закон о заштити потрошача у Републици Српској прописује да ћете трговцима од којих робу или услуге купите онлајн моћи купљено да вратите у року од 14 дана, а ако вам он на вријеме не врати паре - плаћаће пенале.
Након што муштерија искористи своје право, продавац има рок од 14 дана да му врати новац. У противном, плаћаће законске камате и додатних 10 одсто сваких 30 дана.
Влада Републике Српске утврдила је 9. октобра Приједлог закона о заштити потрошача у Републици Српској. У њему је наведено да потрошач има право да раскине уговор на даљину или уговор ван пословних просторија трговца без образложења и без трошкова, у року од 14 дана.
Раскид уговора
"Обавјештење о једностраном раскиду уговора доставља се трговцу у писаној форми", наведено је у овом приједлогу.
Како је дефинисано, у случају достављања обавјештења о једностраном раскиду уговора потрошач је ослобођен свих обавеза из уговора, изузев обавезе враћања производа који му је испоручен.
"Уговор је раскинут у тренутку када је трговац примио обавјештење о раскиду", истакнуто је у Приједлогу закона о заштити потрошача у Републике Српске.
Како је наглашено, у случају раскида уговора на даљину по којем је потрошач примио производ, потрошач надокнађује само трошак враћања производа.
Обавеза трговца
Када потрошач раскине уговор о продаји на даљину или изван пословних просторија, трговац је дужан да му без одгађања врати плаћени износ новца, а најкасније у року од 14 дана од дана када је примио писмено обавјештење од потрошача.
"Ако трговац не врати плаћени износ дужан је да, осим цијене, заједно са законским затезним каматама, плати и додатних 10 одсто износа за сваких 30 дана кашњења. Потрошач не одговара за штету коју је трговац претрпио због раскида уговора", наглашено је у приједлогу.
Шта потрошачи добијају
Муриса Марић, извршна директорица у Удружењу грађана ДОН Приједор, истиче да се ова законска одредба односи искључиво на регистроване онлајн трговце који послују у Републици Српској, те оцјењује да, у сваком случају, представља позитиван корак у заштити потрошача.
"Ми до сада нисмо имали трговце који нису хтјели да врате новац, зато што је мало онлајн трговаца. А мало је било и поврата, јер наши потрошачи на ово не обрате пажњу нити се информишу кад неки производ могу да врате и како да то ураде. Ово је у сваком случају добра пракса јер ће бити све више трговаца који продају путем интернета, те, ако новац не врате, постоје и пенали, који ће добро доћи сваком потрошачу", каже Марићева за "Независне новине".
Иначе, новим законским рјешењем осигурана је и заштита потрошача од лажних снижења и попуста и то на начин да је прописано да се приликом снижења или акције мора исказати најнижа цијена у посљедњих 30 дана, чиме се спријечава појава лажних снижења.
Шта то значи у пракси? Ако су ципеле 5. октобра коштале 100 марака, а 12. октобра 120 марака, те су снижене на 90 КМ, трговац не смије писати да су снижене са 120 на 90 КМ, него да је стара цијена била 100, а нова 90 марака.
Такође, прописано је да амбалажа производа не може бити услов трговцу за прихватање рекламације и гаранције.
Из Министарства трговине и туризма Републике Српске навели су да ће предложена законска рјешења у највећој мјери утицати на статус потрошача, јер ће омогућити адекватну заштиту потрошача у свим ситуацијама у којима се могу наћи при куповини производа и услуга, а такође су уређена питања обавеза трговаца према потрошачима.
Закон, како су саопштили из Владе Републике Српске, уређује основна права потрошача при куповини робе и услуга, заштиту безбједности живота и здравља потрошача, обавезу обављања трговачке дјелатности на поштен начин, продају производа и пружање услуга, декларисање производа, одговорност и гаранцију за производ или услугу, непоштену пословну праксу.
"Закон уређује и услуге од општег економског интереса, уговоре закључене изван пословних просторија и продају на основу уговора на даљину, непоштене одредбе у купопродајним уговорима, туристичке пакет-аранжмане, временско коришћење непокретности у туризму, електронске инструменте плаћања, носиоце заштите потрошача, заштиту права потрошача, надзор и казнене одредбе, као и остала питања у вези са заштитом права потрошача", навели су из Владе Републике Српске, пишу Независне.
