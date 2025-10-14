Logo

Са полица се повлачи позната тјестенина

Извор:

Телеграф

14.10.2025

10:03

Коментари:

0
Са полица се повлачи позната тјестенина

Државни инспекторат Републике Хрватске опозвао је производ „Combino Spaghetti од црвеног сочива“ од 500 грама, након што је утврђено присуство алергена – глутена, који није био назначен на декларацији производа.

У питању је производ ЛОТ 162210, са роком трајања до 3. јула 2026. године, чији је добављач Spaichinger (Њемачка), док га у малопродају ставља Лидл Хрватска д.о.о.

Депот

Бања Лука

АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

Према саопштењу, производ није у складу са прописима о безбједности хране, односно са Уредбом о утврђивању општих начела и услова Закона о храни, као ни са Уредбом о пружању информација о храни потрошачима.

– Молимо све купце који посједују наведени производ да га не конзумирају. Производ се може вратити у било коју Лидл продавницу, гдје ће купцима бити омогућен поват новца и без предочења рачуна – наводи се у обавјештењу компаније Лидл Хрватска.

Додаје се да се опозив односи искључиво на производ са наведеним бројем ЛОТ-а и роком трајања, те да особе које нису алергичне на глутен могу производ конзумирати без ограничења.

Да ли се исти производ налази у Србији?

Производи марке Цомбино редовно се продају у оквиру Лидл продавница у Србији, али за сада не постоји званично обавјештење о повлачењу истог ЛОТ-а на тржишту Србије.

Доналд Трамп-14102025

Свијет

Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)

На званичном сајту Лидл Србија и у бази Управе за ветерину и безбједност хране до тренутка објаве није регистрован опозив производа Цомбино Спагхетти од црвене леће ЛОТ 162210.

Потрошачима у Србији савјетује се да провјере декларацију на паковању – уколико се подаци поклапају (ЛОТ 162210, рок 03.07.2026.), препоручује се да производ не користе и да га врате у најближу Лидл продавницу, уз захтјев за повраћај новца, што Лидл по правилу омогућава и без рачуна.

Подијели:

Таг:

špagete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

Стил

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

4 ч

0
Цијене злата пробила још једну границу

Економија

Цијене злата пробила још једну границу

4 ч

0
срђа трифковић

Емисије

У првом плану: Срђа Трифковић

4 ч

0
Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

Ауто-мото

Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

4 ч

0

Више из рубрике

Милан у 76. години уписао ауто-школу и постао возач

Регион

Милан у 76. години уписао ауто-школу и постао возач

5 ч

0
Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

Регион

Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

5 ч

0
Са Дурмитора спасено још двоје Израелаца

Регион

Са Дурмитора спасено још двоје Израелаца

6 ч

0
Земљотрес у Хрватској

Регион

Земљотрес у Хрватској

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner