Са полица се повлачи позната тјестенина

Извор:
Телеграф
14.10.2025
10:03
Коментари:0
Државни инспекторат Републике Хрватске опозвао је производ „Combino Spaghetti од црвеног сочива“ од 500 грама, након што је утврђено присуство алергена – глутена, који није био назначен на декларацији производа.
У питању је производ ЛОТ 162210, са роком трајања до 3. јула 2026. године, чији је добављач Spaichinger (Њемачка), док га у малопродају ставља Лидл Хрватска д.о.о.
Бања Лука
АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом
Према саопштењу, производ није у складу са прописима о безбједности хране, односно са Уредбом о утврђивању општих начела и услова Закона о храни, као ни са Уредбом о пружању информација о храни потрошачима.
– Молимо све купце који посједују наведени производ да га не конзумирају. Производ се може вратити у било коју Лидл продавницу, гдје ће купцима бити омогућен поват новца и без предочења рачуна – наводи се у обавјештењу компаније Лидл Хрватска.
Додаје се да се опозив односи искључиво на производ са наведеним бројем ЛОТ-а и роком трајања, те да особе које нису алергичне на глутен могу производ конзумирати без ограничења.
Производи марке Цомбино редовно се продају у оквиру Лидл продавница у Србији, али за сада не постоји званично обавјештење о повлачењу истог ЛОТ-а на тржишту Србије.
Свијет
Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)
На званичном сајту Лидл Србија и у бази Управе за ветерину и безбједност хране до тренутка објаве није регистрован опозив производа Цомбино Спагхетти од црвене леће ЛОТ 162210.
Потрошачима у Србији савјетује се да провјере декларацију на паковању – уколико се подаци поклапају (ЛОТ 162210, рок 03.07.2026.), препоручује се да производ не користе и да га врате у најближу Лидл продавницу, уз захтјев за повраћај новца, што Лидл по правилу омогућава и без рачуна.
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму