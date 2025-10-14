Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

Извор:
Снимак аутомобила паркираног на једном паркингу негдје у БиХ, који радници управо асфалтирају, постао је виралан на друштвеним мрежама.
Људи се питају – ко је у овом случају права „жртва“.
У данашње вријеме паркинг-мјеста су права драгоцјеност (баш као и мјесто на плажи), па су неки спремни на све само да свом лименом љубимцу обезбиједе сигурно одмориште.
Проблем, међутим, може настати ако аутомобил оставите на паркингу који тек треба да се асфалтира – или га једноставно не помјерите иако видите да радови већ трају. Управо то се, судећи по снимку, догодило негдје у БиХ.
Хроника
Настављена акција ''Коверта'': Претреси на три факултета у Сарајеву
Ипак, чини се да ситуација није изазвала већи проблем. Радници фирме која је асфалтирала паркинг одлучили су да аутомобил не дирају, већ су асфалтом прекрили цијелу површину – осим дијела на којем је био паркиран ауто.
„Ово само у Босни има“, написао је аутор видеа, додајући у опису: „‘Асфалтираше човјека у мјесту.“
„Да, то стварно може само у Босни“, прокоментарисао је један корисник. „Људи раде, а њега то не занима. Само да је нашао паркинг за себе“, додао је други, пишз Независне.
Трећи се запитао: „Зар стварно нису могли пронаћи виљушкар да премјесте ауто?“ – док је четврти закључио: „Упорно раде по своме, па макар и на своју штету.“
А шта ви мислите – ко је у овом случају права „жртва“?
