Настављена акција ''Коверта'': Претреси на три факултета у Сарајеву

АТВ

14.10.2025

09:25

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву је јутрос, по налогу и под надзором поступајућих тужилаца, настављена акција кодног назива "Коверта.

Истражиоци Управе полиције МУП-а КС врше претресе на четири локације на подручју Кантона Сарајево у циљу проналаска додатних доказа који се односе на незаконито запошљавање и незаконита именовања у институције Кантона Сарајево.

Претреси се врше на Стоматолошком факултету, Кантоналној управи за инспекцијске послове, Машинском и Економском факултету.

Акција "Коверта" резултат је сарадње Тужиластва КС, Управе полиције МУП-КС и Уреда за борбу против корупције у процесуирању коруптивних кривичних дјела почињених на штету буџета КС незаконитим дјеловањем појединаца у институцијама система.

