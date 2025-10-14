Настављена акција ''Коверта'': Претреси на три факултета у Сарајеву

Извор:
У Сарајеву је јутрос, по налогу и под надзором поступајућих тужилаца, настављена акција кодног назива "Коверта.
Истражиоци Управе полиције МУП-а КС врше претресе на четири локације на подручју Кантона Сарајево у циљу проналаска додатних доказа који се односе на незаконито запошљавање и незаконита именовања у институције Кантона Сарајево.
Претреси се врше на Стоматолошком факултету, Кантоналној управи за инспекцијске послове, Машинском и Економском факултету.
Акција "Коверта" резултат је сарадње Тужиластва КС, Управе полиције МУП-КС и Уреда за борбу против корупције у процесуирању коруптивних кривичних дјела почињених на штету буџета КС незаконитим дјеловањем појединаца у институцијама система.
