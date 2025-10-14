Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

Извор:
Кривични суд у Брижу осудио је Есму Х. (46), држављанку Босне и Херцеговине, на 40 мјесеци затвора због девет тачака оптужнице за крађу и компјутерску превару. Пресуда је донесена у одсуству оптужене, уз налог за њено хитно привођење и хапшење.
Према наводима суда, Есма Х. је дуж белгијске обале системски циљала старије жене које се крећу уз помоћ ходалица.
Суд је серију напада окарактерисао као “тешко разбојништво”, истакавши да су били унапријед планирани и да су изазвали страх међу старијим становништвом. Уобичајен образац укључивао је прилазак жртви на француском језику, тражење упута помоћу мапе и потом брзу крађу торбе или новчаника.
Једна од жртава описала је како је након кратког разговора с непознатом женом примјетила да јој недостаје новчаник. Захваљујући снимцима надзорних камера, осумњичена је убрзо идентификована; банковна картица жртве искориштена је за куповину нове јакне. Истрага је показала да је дан раније у Де Паннеу почињена слична крађа, а полиција је Есму Х. и њен упечатљив наранџасти аутомобил повезала с најмање девет инцидената.
У једном случају украдена је наруквица процијењена на 950 евра, док су путем картица жртава реализоване куповине и подизања готовине у укупном износу око 1.000 евра. Суд је у образложењу навео и да оптужена није почетник у криминалним радњама, будући да је већ позната полицији у Аустрији, Њемачкој и Француској.
Есма Х. се није појавила на суђењу, те је пресуда изречена у њеном одсуству. Суд је поновио да је на снази налог за њено хапшење.
