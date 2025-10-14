Logo

Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

Извор:

Црна-хроника.инфо

14.10.2025

09:21

Кривични суд у Брижу осудио је Есму Х. (46), држављанку Босне и Херцеговине, на 40 мјесеци затвора због девет тачака оптужнице за крађу и компјутерску превару. Пресуда је донесена у одсуству оптужене, уз налог за њено хитно привођење и хапшење.

Према наводима суда, Есма Х. је дуж белгијске обале системски циљала старије жене које се крећу уз помоћ ходалица.

Катанац

Економија

Не јењава криза у Њемачкој, пропада све више предузећа

Суд је серију напада окарактерисао као “тешко разбојништво”, истакавши да су били унапријед планирани и да су изазвали страх међу старијим становништвом. Уобичајен образац укључивао је прилазак жртви на француском језику, тражење упута помоћу мапе и потом брзу крађу торбе или новчаника.

Једна од жртава описала је како је након кратког разговора с непознатом женом примјетила да јој недостаје новчаник. Захваљујући снимцима надзорних камера, осумњичена је убрзо идентификована; банковна картица жртве искориштена је за куповину нове јакне. Истрага је показала да је дан раније у Де Паннеу почињена слична крађа, а полиција је Есму Х. и њен упечатљив наранџасти аутомобил повезала с најмање девет инцидената.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

У једном случају украдена је наруквица процијењена на 950 евра, док су путем картица жртава реализоване куповине и подизања готовине у укупном износу око 1.000 евра. Суд је у образложењу навео и да оптужена није почетник у криминалним радњама, будући да је већ позната полицији у Аустрији, Њемачкој и Француској.

Есма Х. се није појавила на суђењу, те је пресуда изречена у њеном одсуству. Суд је поновио да је на снази налог за њено хапшење.

Тагови:

пресуда

Крађа

Belgija

