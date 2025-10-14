Дјед (72) себи петардом разнио шаку

Извор:
Телеграф
14.10.2025
08:56
Коментари:0
Мушкарац М. Г. (72) је нестручним руковањем у понедјељак у стану у Младеновцу, упалио петарду, која му је експлодирала у руци, сазнаје Телеграф.
Њему је љекарску помоћ указала хитна служба Дома здравља у Маденовцу,. Он је потом превезен на Ортопедију Бањица гдје су му на Одјељењу микрохирургије, констатоване тешке повреде шаке.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.
