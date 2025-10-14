Logo

Дјед (72) себи петардом разнио шаку

Телеграф

14.10.2025

08:56

Мушкарац М. Г. (72) је нестручним руковањем у понедјељак у стану у Младеновцу, упалио петарду, која му је експлодирала у руци, сазнаје Телеграф.

Њему је љекарску помоћ указала хитна служба Дома здравља у Маденовцу,. Он је потом превезен на Ортопедију Бањица гдје су му на Одјељењу микрохирургије, констатоване тешке повреде шаке.

Полиција Црна Гора

Регион

Младић возио под дејством пет врста дрога, у његовој кући пронађено оружје

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.

(Телеграф.рс)

