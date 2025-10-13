Logo

Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац?

Извор:

Аваз

13.10.2025

22:00

Пуцњава у Сарајеву, рањен мушкарац?
Фото: Принтскрин/Јутјуб

На Цигланама у Сарајеву је дошло до употребе ватреног оружја, а једна особа је рањена.

Како је потврђено из МУП-а Кантона Сарајево, у 19.55 часова Полицијска управа Центар обавијештена је да је у улици Мерхемића трг један мушкарац задобио повреду у предјелу стопала.

"Тренутно је на љекарској обради. Утврђују се околности под којима је дошло до повреде и од чега. Полицијски службеници су на терену", казала је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.

Према незваничним информацијама, мушкарац је рањен у пуцњави.

