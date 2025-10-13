Три званичника из БиХ осумњичена за корупцију

13.10.2025
Европско јавно тужилаштво (ЕППО) у Венецији (Италија) огласило се саопштењем за јавност у којем су навели да је осумњичило шест особа, укључујући три јавна званичника из БиХ.
Наводе да се ради о наводном прекограничном корупцијом у грађевинском пројекту Паневропског аутопутног коридора, који повезује Мађарску и источну Хрватску с БиХ и Јадранским морем.
“Истрага се односи на дионицу од 35 километара између Медакова и Поприкуша, која је дио консултантског пројекта вриједног четири милиона евра у оквиру шире изградње аутопута вриједне 340 милиона евра. Цјелокупни пројекат финансира Европска инвестициона банка (ЕИБ) са 87%, а национални буџет Босне и Херцеговине са преосталих 13%.
Истрага је покренута након што је ЕИБ пријавио ЕППО сумње на манипулације у процесу набавке консултантских услуга везаних за аутопут, наводно фаворизујући италијанску компанију са сједиштем у Верони”, наводи се у саопштењу ЕППО-а чиме је потврђено писање портала Фокус.ба.
Овај портал објавио је садржај акта Замјеница европског тужиоца Доната Патрициа Коста у акту посланом из канцеларије ЕППО-а из Венеције. У њему се истиче да се споменуте особе терете за криминалне радње које се односе на додјелу уговора за консултантске услуге за надзор над радовима на дионици Озимице – Поприкуше.
Како је цитирано, ријеч је о обавијештењу о оптужници у иностранству, а у којој је стајало да се истрага води против директора Аутоцеста ФБиХ Дениса Ласића, затим Асмира Џевлана, извршног директора Аутоцеста ФБиХ за пројектовање и грађење, као и руководитељице службе за набавке овог јавног предузећа те Ласићеве савјетнице Катице Врањковић. Истрагом је обухваћен и Ердал Трхуљ, који је консултант на више пројеката Аутоцеста ФБиХ.
У саопштењу се наводи да је истрага, коју су провели карабињери у Венецији, утврдила да су три јавна званичника бх. уговорног тијела наводно предузела координисане акције како би осигурала уговор за италијанску компанију.
“Сумња се да су службеници замијенили одбор за оцјењивање, прерадили извјештај о техничкој евалуацији и наложили компанији да прилагоди свој финансијски приједлог како би добила највиши ранг. Наводно је то учињено у замјену за финансијске и друге користи”, каже се у акту.
У септембру 2024. године, наводи се, извршени су претреси уреда и просторија италијанских осумњичених ради прикупљања доказа.
“У 2025. години, блиска сарадња с надлежним правосудним и органима за провођење закона у Босни и Херцеговини омогућила је додатна саслушања и друге истражне мјере у Сарајеву, у координацији с Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА). Недавно су осумњичени обавијештени о оптужбама против њих и о својим процедуралним правима”, истиче се у саопштењу.
Портал Фокус.ба истиче да је у споменутом истраживачком тексту из прошле године открио да је дошло до тешке злоупотребе односно замјене понуде за посао надзора, а која је довела до избора, до тог момента, другорангираног понуђача!
Иначе, недуго након што је Фокус у јулу прошле године открио ову аферу, руководство Аутоцеста ФБиХ поништило је овај тендер, о чему смо такође обавијестили.
У мају ове године Аутоцесте ФБиХ су у поновљеном тендеру као најбољег понуђача за надзор над изградњом дионице Поприкуше – Озимице вредновали турску фирму Алтинок. Фокус је објавио текст о томе да је овај документација послана на одобрење Европској инвестицијској банци.
У новембру 2023. године, како је данас саопштено, ЕППО и Тужилаштво Босне и Херцеговине (ПОБИХ) закључили су радни споразум ради олакшавања сарадње и размјене информација.
ЕППО је независно јавно тужилаштво Европске уније. Одговорно је за истрагу, кривично гоњење и извођење кривичних дјела против финансијских интереса ЕУ.
