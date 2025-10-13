Logo

Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање

Извор:

Српскаинфо

13.10.2025

13:10

Коментари:

0
Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање
Фото: Pexells

Вјенчања су све скупља и код нас и у свијету - у Америци цифре прелазе и 100.000 долара. Зато парови широм света траже креативне начине да прославе своје судбинско "да" са породицом и пријатељима, а да притом не банкротирају.

Али оно што су урадили Нова и Римо Стајлс из Њујорка, нико није очекивао.

Инспирисани концертима Бијонсе, одлучили су да наплате улазнице за сопствено вјенчање. Почетна понуда за организацију износила је невјероватних 150.000 долара, па су ријешили да “већи дио терета пребаце на госте”.

"Људи купују карте за Бијонсе јер знају да их чека посебан доживљај. Па хајде да и ми продајемо карте за вјенчање", рекла је Нова за АБЦ7.

Цијена улазнице била је 333 долара по особи, а у пакету је долазило и 12 сати авантуре кроз Њујорк. Прослава је почела вожњом у двоспратном аутобусу, који је заменио класичну салу за пријем. Гости су се возили кроз улице Њујорка док је журка трајала – мобилна, гласна и потпуно другачија. Овим потезом, пар је успио да уштеди чак 70.000 долара на трошковима вјенчања, а гости су добили доживљај који се не заборавља.

Hitna pomoć

Србија

Пронађено тијело у језеру Јабланица

Наравно, не мисле сви да је ово била добра идеја. “Никад не бих платила карту за вјенчање”, “Не занима ме”, “Ко сте ви, Бијонсе и Џеј Зи?”, само су неки од коментара које је Нова подијелила, преноси Лепа и Срећна.

На форумима су ову идеју назвали “неукусном” и “смешном”. Једна корисница је написала: “Већ плаћам да дођем – гориво, вријеме, поклон… то је већ трошак.”

Иако се идеја са улазницама за вјенчање многима не допада, све више парова тражи алтернативне начине да смање трошкове. Стручњаци са портала The Кнот кажу да су јутарња вјенчања у порасту – са пицом и “мимоза” коктелима уместо вечере и шампањца, пише Српскаинфо.

Тако је један пар, Кортни и Алекс Квист, заменио цјелодневну гозбу опуштеним бранчом и уштедио око 40.000 долара. Шта ви кажете на нове трендове?

Подијели:

Таг:

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

Савјети

Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

4 ч

0
Пронађено тијело у језеру Јабланица

Србија

Пронађено тијело у језеру Јабланица

4 ч

0
СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

Република Српска

СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

4 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лагумџија никада није мислио својом главом

4 ч

0

Више из рубрике

Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват

Занимљивости

Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ово су најсебичнији знакаови Зодијака

6 ч

0
Снимак шимпанзе која пуши цигарету обишао свијет

Занимљивости

Снимак шимпанзе која пуши цигарету обишао свијет

8 ч

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner