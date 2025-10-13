Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање

Извор:
Вјенчања су све скупља и код нас и у свијету - у Америци цифре прелазе и 100.000 долара. Зато парови широм света траже креативне начине да прославе своје судбинско "да" са породицом и пријатељима, а да притом не банкротирају.
Али оно што су урадили Нова и Римо Стајлс из Њујорка, нико није очекивао.
Инспирисани концертима Бијонсе, одлучили су да наплате улазнице за сопствено вјенчање. Почетна понуда за организацију износила је невјероватних 150.000 долара, па су ријешили да “већи дио терета пребаце на госте”.
"Људи купују карте за Бијонсе јер знају да их чека посебан доживљај. Па хајде да и ми продајемо карте за вјенчање", рекла је Нова за АБЦ7.
Цијена улазнице била је 333 долара по особи, а у пакету је долазило и 12 сати авантуре кроз Њујорк. Прослава је почела вожњом у двоспратном аутобусу, који је заменио класичну салу за пријем. Гости су се возили кроз улице Њујорка док је журка трајала – мобилна, гласна и потпуно другачија. Овим потезом, пар је успио да уштеди чак 70.000 долара на трошковима вјенчања, а гости су добили доживљај који се не заборавља.
Наравно, не мисле сви да је ово била добра идеја. “Никад не бих платила карту за вјенчање”, “Не занима ме”, “Ко сте ви, Бијонсе и Џеј Зи?”, само су неки од коментара које је Нова подијелила, преноси Лепа и Срећна.
На форумима су ову идеју назвали “неукусном” и “смешном”. Једна корисница је написала: “Већ плаћам да дођем – гориво, вријеме, поклон… то је већ трошак.”
Иако се идеја са улазницама за вјенчање многима не допада, све више парова тражи алтернативне начине да смање трошкове. Стручњаци са портала The Кнот кажу да су јутарња вјенчања у порасту – са пицом и “мимоза” коктелима уместо вечере и шампањца, пише Српскаинфо.
Тако је један пар, Кортни и Алекс Квист, заменио цјелодневну гозбу опуштеним бранчом и уштедио око 40.000 долара. Шта ви кажете на нове трендове?
