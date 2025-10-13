Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват

Извор:
Крстарица
13.10.2025
Новембар 2025. доноси енергетски талас који не може да се игнорише. Док се многи боре са изазовима краја године, само два хороскопска знака улазе у фазу када паре долазе лако, а обиље постаје свакодневица.
Звијезде не обећавају обичан добитак – универзум им отвара врата богатства без преседана.
Према астролошким аспектима, Бик и Стријелац су знакови који у новембру улазе у фазу финансијског процвата. Њихова енергија се поклапа са транзитима Јупитера и Венере – планета које доносе новац, дарове и шансе које се не одбијају.
Бикови су познати по стрпљењу и практичности. У новембру, универзум им шаље небески дар у облику пословне понуде, насљедства или неочекиваног добитка. Обиље долази кроз оно што Бик већ зна да ради – али сада са десетоструким ефектом.
Стријелчеви улазе у фазу када се њихове идеје претварају у злато. Могуће је да их чека инвестиција, покретање пројекта или добитак из иностранства. Звијезде им отварају врата обиља без преседана, али само ако слиједе своју интуицију.
Ово није само финансијски добитак – ово је духовна награда. Универзум не шаље паре без разлога. Бик и Стријелац су прошли кроз периоде сумње, губитака и унутрашњих борби – сада долази награда за истрајност.
Од 3. новембра до 29. новембра – аспекти су најјачи. До Нове године, ефекти се стабилизују и прелазе у дугорочну трансформацију.
Ако сте Бик или Стријелац – не игноришите знакове. Прилике долазе кроз људе, позиве, идеје – будите отворени.
Звијезде су јасне: богатство долази као небески дар, а обиље се отвара онима који су спремни да га приме. Ако сте Бик или Стријелац – ваш тренутак је сада. Не тражите потврду – универзум вам је већ дао зелено свјетло.
