Данас је Свети свештеномученик Григорије, испоштујте овај обичај

Свети свештеномученик Григорије рођен је у знаменитој фамилији која је била сродна царској кући Персијској (цару Артабану) и Јерменској (цару Курсару). Када су ове двије породице међусобно заратиле, Григорије се удаљио у Кесарију Кападокијску, гдје је примио хришћанство, крстио се и оженио.
Након смрти супруге, Григорије се вратио у Јерменију и ставио се у службу цару Тиридату. Лијепо су сарађивали све док цар није сазнао да је Григорије хришћанин. Упркос силним покушајима, није успио да приволи Григорија да се одрекне вјере, па га је на крају бацио на муке.
Григорије је тако завршио у дубокој јами испуњеној свакаквим отровним материјама. Међутим, у њој је издржао пуних 14 година.
Цар Тиридат није одустајао од прогоњења хришћана, па је тако упао са војском и у један женски манастир гдје је затекао 37 часних сестара са игуманијом Гајанијом. Све их је побио, али је убрзо након тога и сам цар скренуо памећу.
Царевој сестри се тада, по предању, у сну јавио човјек који јој је наговестио да ће њен брат оздравити када Григорије изађе из јаме. Одмах су то и учинили, и Григорије је излијечио и крстио цара Тиридата.
Цар га је након тога именовао епископом Јерменије, па је тако Григорије наставио да шири хришћанску вјеру и умро је у дубокој старости.
За живота је Свети Григорије рукоположио многе свештенике, оснивао школе и постављао у њима учитеље. Осим Јермена крстио је и бројне Персијанце, Асирце и Миђане. Подигао је многе цркве и манастире, па га још зову и Григорије Просветитељ. Зато се овај светац сматра заштитником учитеља, писаца, мисионара и свих оних који живе како би знање пренијели другима.
Њихова молитва на данашњи дан Светом Григорију треба да буде кратка и да гласи:
“Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Григорије: Моли Христа Бога да спасе душе наше”, пише Курир.
