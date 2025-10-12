Тражио црве, а пронашао закопано благо

Извор:
Човјек који је копао црве у близини Стокхолма случајно је пронашао ризницу од 20.000 сребрних новчића помјешаних са бисерима, привјесцима и сребрним прстењем.
Према саопштењу Управног одбора округа Стокхолм, откривено благо датира из раног средњег вијека и тешко је око шест килограма, преноси часопис "Лајв сајенс".
Копач црва, који је пронашао благо поред своје љетње куће, пријавио је налаз локалним властима, а сребрне новчиће и накит, који су били смјештени у бакарни котао који је временом у великој мјери пропао, сада испитују археолози.
"Ово је вјероватно једно од највећих сребрних блага из раног средњег вијека које је пронађено у Шведској. Још увијек не знамо тачно колико новчића има, али мислим да би могло бити више од 20.000", навела је у саопштењу антиквар у Окружном управном одбору у Стокхолму Софија Андерсон.
Прелиминарна анализа је показала да већина сребрних новчића датира из 12. вијека.
Неки носе текст "Канутус", што је латински назив за Кнута, што указује да су новчићи исковани током владавине шведског краља Кнута Ериксона, који је владао од 1173. до око 1195. године.
Међу пронађеним новчићима неки представљају ријеткост, укључујући неколико "бискупских новчића" које су ковали моћни бискупи, наводи се у саопштењу.
Ови новчићи приказују бискупа који држи палицу, пастирски штап који је свештенство користило као симбол свог црквеног рада, преноси Тањуг.
Управни одбор округа Стокхолм ће пријавити налаз Националном одбору за насљеђе, који ће одлучити да ли ће држава надокнадити штету човјеку који је пронашао благо.
