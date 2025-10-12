Logo

За три знака од данас слиједе велике промјене: Доживјеће успјех на свим пољима

Ваша природна грациозност и харизматичан шарм сада играју у вашу корист – 12. октобра звијезде отварају врата низа прилика за оне који су спремни да их прихвате. Астролошка енергија тог дана наговјештава процват у љубави, креативности и битним односима. Посебно ће користити они знаци који вјерују у синхроницитет и допусте себи да буду отворени за нове почетке.

Креативни пројекти могу коначно добити снагу коју заслужују, док ће љубавни аспекти пружити неочекиване повластице. Врата се лакше отварају у областима гдје су поштовање, сарадња и праведност вриједности – ако сте међу овим хороскопским знацима, обавезно искористите тај ток.

Беба

Друштво

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

Бик

Недјеља 12. октобра доноси вам могућност да се нађете тамо гдје би требало – прилике долазе саме, у друштву правих људи. То је дан када се ваша упорност и таленти препознају, па немојте сумњати у снагу својих идеја.

Близанци

Ваша креаивна искра буди се пуним интензитетом и тешко ћете је зауставити. Људи око вас примјете ваш оптимизам и шарм, па искористите тај магнетизам да обликујете пројекте и везе каквима тежите.

Фудбалери Србије

Фудбал

Да ли је ово нови селектор Србије?

Вага

Свјетла рефлектора биће упрта у вас – у идејама, изгледу и способности да инспиришете. Данашња астролошка енергија вас поставља у центар догађања, па је право вријеме да се ускладите са својим даровима и покажете свијетлу верзију себе.

