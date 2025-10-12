Монтгомери: Злочин у Сребреници не достиже ниво геноцида

Извор:
СРНА
12.10.2025
10:43
Коментари:0
Бивши амерички амбасадор у Савезној Републици Југославији /СРЈ/ Вилијам Монтгомери изјавио је да нема сумње да се у Сребреници десио злочин, али да он не достиже ниво геноцида.
Он је рекао да је за њега геноцид изузетно снажна ријеч и асоцира га на Руанду и Јевреје током Другог свјетског рата, док не види тако и Сребреницу.
Свијет
Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси
"Тада су масовно убијани мушкарци, жене и дјеца. То је био прави геноцид. Не видим ситуацију у Босни на исти начин. Нема сумње да је био веома тежак и страшан ратни злочин, али по мом мишљењу то не достиже ниво геноцида", истакао је Монтгомери.
Монтгомери је нагласио да би то питање оставио да расправљају правни стручњаци.
"Сви имају различита мишљења, а мислим да та мишљења више зависе од етничке припадности него од логике", рекао је он за "Вечерње новости".
Говорећи о ситуацији у БиХ, Монтгомери је рекао да Дејтонски споразум не функционише јер је од почетка погрешно постављен, нагласивши да је Сарајево сада муслимански град, а да утицај Саудијске Арабије и Турске у БиХ постаје све јачи.
Фудбал
Да ли је ово нови селектор Србије?
"Дакле, ситуација у БиХ није добра и не видим да ће се ускоро поправити", навео је Монтгомери.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
18
14
09
14
01
14
00
13
56
Тренутно на програму
12:00
Погледај у сутра (Р, 12+)
серијски програм
13:40
Телетрговина
телетрговина
13:55
Временска прогноза
временска прогноза
14:00
Посебан третман (Р, 12+)
филмски програм
15:30
Азија, скривена мјеста (Р)
документарни програм
16:30
Временска прогноза
временска прогноза
16:35
Путник намјерник (Р)
репортажна емисија