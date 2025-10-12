Logo

Монтгомери: Злочин у Сребреници не достиже ниво геноцида

Извор:

СРНА

12.10.2025

10:43

Вилијам Монтгомери
Бивши амерички амбасадор у Савезној Републици Југославији /СРЈ/ Вилијам Монтгомери изјавио је да нема сумње да се у Сребреници десио злочин, али да он не достиже ниво геноцида.

Он је рекао да је за њега геноцид изузетно снажна ријеч и асоцира га на Руанду и Јевреје током Другог свјетског рата, док не види тако и Сребреницу.

"Тада су масовно убијани мушкарци, жене и дјеца. То је био прави геноцид. Не видим ситуацију у Босни на исти начин. Нема сумње да је био веома тежак и страшан ратни злочин, али по мом мишљењу то не достиже ниво геноцида", истакао је Монтгомери.

Монтгомери је нагласио да би то питање оставио да расправљају правни стручњаци.

"Сви имају различита мишљења, а мислим да та мишљења више зависе од етничке припадности него од логике", рекао је он за "Вечерње новости".

Говорећи о ситуацији у БиХ, Монтгомери је рекао да Дејтонски споразум не функционише јер је од почетка погрешно постављен, нагласивши да је Сарајево сада муслимански град, а да утицај Саудијске Арабије и Турске у БиХ постаје све јачи.

"Дакле, ситуација у БиХ није добра и не видим да ће се ускоро поправити", навео је Монтгомери.

