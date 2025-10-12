Logo

Тинејџер у тешком стању након уједа ајкуле

СРНА

12.10.2025

10:17

Фото: pexels

Ајкула је нанијела повреде опасне по живот тинејџеру када га је угризла на крајњем сјеверу Аустралије, саопштиле су власти.

Тинејџер је хоспитализован и налази се у критичном стању, рекли су здравствени званичници.

Хитна помоћ је добила позив са острва код сјеверне обале аустралијске државе Квинсленд синоћ око 18.20 часова по локалном времену.

Младић, који је нападнут док је пливао, превезен је у локалну болницу са повредама стомака опасним по живот, а потом је хеликоптером пребачен у болницу у граду Таунсвилу, удаљеном више од 1.000 километара.

Врста ајкуле која је напала тинејџера није идентификована.

Ајкула

Аустралија

