Тинејџер у тешком стању након уједа ајкуле

Ајкула је нанијела повреде опасне по живот тинејџеру када га је угризла на крајњем сјеверу Аустралије, саопштиле су власти.
Тинејџер је хоспитализован и налази се у критичном стању, рекли су здравствени званичници.
Хитна помоћ је добила позив са острва код сјеверне обале аустралијске државе Квинсленд синоћ око 18.20 часова по локалном времену.
Младић, који је нападнут док је пливао, превезен је у локалну болницу са повредама стомака опасним по живот, а потом је хеликоптером пребачен у болницу у граду Таунсвилу, удаљеном више од 1.000 километара.
Врста ајкуле која је напала тинејџера није идентификована.
