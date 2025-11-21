Logo

Додик: Брза саобраћајница Клашнице-Бањалука огледало Српске

21.11.2025

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је брза саобраћајница Клашнице-Бањалука једна од најфреквентнијих у Републици Српској и да ће њена реконструкција бити веома квалитетно урађена.

"Када смо се одлучивали да ово урадимо и када смо обезбјеђивали новац имали смо пуно оптимизма. Сада могу да кажем да смо били у праву када смо жељели да реконструишемо овај пут који је на неки начин и огледало Републике Српске", рекао је Додик новинарима на свечаности поводом пуштања у саобраћај реконструисаног дијела брзе саобраћајнице Клашнице-Бањалука у дужини од шест километара.

Он је захвалио извођачима радова на рекордно брзом року реконструкције овог дијела пута.

"Нема никакве дилеме да чим временске прилике дозволе да ће и друга траса бити реконструисана у овом квалитету и бити пуштена на кориштење у наредних петнаестак година", истакао је Додик.

Он вјерује да за то вријеме неће бити потребно радити реконструкције, осим редовно одржавање саобраћајнице.

"Република Српска се гради. Јуче смо били на новоизграђеном мосту у бањалучком насељу Чесма, гдје је Српска издвојила 6,5 милиона КМ, а град Бањалука није успио да ријеши проблеме са 1,5 милиона КМ", нагласио је Додик.

У Бањалуци је данас, у присуству званичника Републике Српске, пуштен у саобраћај реконструисани дио брзе саобраћајнице Клашнице - Бањалука у дужини од шест километара.

Свечаности присуствују и премијер Српске Саво Минић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић, градоначелник лакташа Мирослав Бојић.

Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра и обухватила потпуну санацију коловоза, банкина, пратеће инфраструктуре, као и израду завршног слоја асфалта дебљине пет центиметара.

