Ковачевић: Глас за Карана одбрана права нашег народа да сам бира

Извор:

АТВ

21.11.2025

19:36

Коментари:

0
Глас за (кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Синишу) Карана је одбрана права народа Републике Српске да сам бира своје представнике, а глас за било кога другог је поданичко прихватање да странци и Сарајево имају право да пониште вољу нашег народа, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"А шта је воља народа него Слобода. Одбранићемо Слободу, побиједиће Српска!", поручио је Ковачевић у објави на "Иксу".

Тагови:

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
