Ковачевић: Глас за Карана одбрана права нашег народа да сам бира

Глас за (кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Синишу) Карана је одбрана права народа Републике Српске да сам бира своје представнике, а глас за било кога другог је поданичко прихватање да странци и Сарајево имају право да пониште вољу нашег народа, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"А шта је воља народа него Слобода. Одбранићемо Слободу, побиједиће Српска!", поручио је Ковачевић у објави на "Иксу".
