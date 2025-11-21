Основна школа "Бранко Ћопић" у Доњем Дубовику добија нови минибус

Извор:
АТВ
21.11.2025
19:21

Од куће до школе, од школе до куће, увијек се нешто шапуће, шапуће. Пут којим свакодневно иду основци из Доњег Дубовика дуг је, трновит, а често и непредвидив. Дотрајали минибус, који је свакога дана прелазио више од стотину километара, био је њихова једина веза са школом.
Зато је данашњи дан, за ову малу заједницу и само 46 ђака Основне школе Бранко Ћопић, знак да нису заборављени.
Захваљујући Удружењу осигуравача и иницијативи министра Зоре Видовић, у школско двориште долази нови минибус који ће им барем на школском путу, отклонити свакодневну бригу.
„С обзиром да 75% ученика путује, ми када немамо превоза, немамо наставе. Тако да нам је ово веома значајно и за опстанак школе и за опстанак младих људи и становништва’’, рекла је директор Основне школе „Бранко Ћопић“ Доњи Дубовик Андреа Крнетић Грбић.
Прије двије седмице, обратили су се, писменим путем за помоћ. Овако брзу реакцију нису очекивали, каже предсједник Скупштине општине.
„Овај проблем дуже траје. Захваљујем министру да је нашао разумијевања и у кратком времену ово ријешио. Ми смо покушавали писати, ићи за тим да ријешимо тај комби. То нам много значи за превоз. Сваки дан прелази 100 КМ категорисаних и некатегорисаних путева. Већином има и макадама. Ово нам значи много’’, навео је предсједник скупштине општине Крупа на Уни Душан Ћулибрк.
Рубне и изразито неразвијене локалне заједнице , не смију и неће бити запостављене. Док год има школе, има и живота, каже Срђан Амиџић.
„Разлог зашто ја данас јесам овдје поред тога што промовишемо јесте да разговарам са руководством школе и да видимо које ствари можемо ријешити када је у питању ова школа. То смо се већ договорили и ријешићемо у времену које је пред нама" истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
Ове школске године није уписан ниједан првачић. Сваки вид подршке, мјештанима даје вјеру да руралне средине нису осуђене на нестанак. Јер, док год минибус стиже по дјецу, док год се у школском дворишту чује бар неколико гласова и школско звоно.. Постоји нада да ће у Доњем Дубовику и даље бити живота. Нови минибус, за неке... можда мали пројекат, за ове основце значи много. Сигуран пут, отворену свеску и разлог да свако јутро крену у школу.
