Каран: Република Српска бира слободу

Извор:

АТВ

21.11.2025

17:26

Коментари:

3
Каран: Република Српска бира слободу
Фото: Уступљена фотографија

Република Српска бира СНСД који зна како Српску одбранити, истакао је кандидат ове партије за предсједника Српске Синиша Каран.

Каран је нагласио да ће у недјељу Република Српска изабрати слободу.

"Наша порука је јасна: Република Српска бира слободу. 23.новембра бранимо право да сами одлучујемо о својој земљи - додао је Каран у објави на друштвеним мрежама", написао је Каран на Инстаграму.

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

