Каран: Република Српска бира слободу

Извор:
АТВ
21.11.2025
17:26
Коментари:3
Република Српска бира СНСД који зна како Српску одбранити, истакао је кандидат ове партије за предсједника Српске Синиша Каран.
Каран је нагласио да ће у недјељу Република Српска изабрати слободу.
"Наша порука је јасна: Република Српска бира слободу. 23.новембра бранимо право да сами одлучујемо о својој земљи - додао је Каран у објави на друштвеним мрежама", написао је Каран на Инстаграму.
