Logo
Large banner

Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Извор:

СРНА

21.11.2025

15:49

Коментари:

0
Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић изјавио је данас да је изборна побједа предсједничког кандидата Синише Карана побједа Републике Српске и порука Кристијану Шмиту да иде кући.

Савић је рекао да су избори у недјељу, 23. новембра, за српски народ прилика, али и одговорност да одбране Републику Српску и додао да је Каран кандидат Републике Српске.

"Волио бих да смо сви испод једне заставе - заставе Републике Српске", навео је Савић.

Он је оцијенио да је предизборна кампања била чиста и да је показала колику подршку ужива политика СНСД-а, за коју је истакао да је политика континуитета.

"Сада је моменат да покажемо да се не бојимо, да нисмо пали под фразеологију Сарајева и да нам не требају лажни цареви попут Шмита", закључио је Савић.

Потпредсједник Градског одбора СНСД Бијељина Жељана Арсеновић каже да српски народ излази на изборе да одбрани своју слободну вољу, те да се СНСД у кампањи трудио да пошаље поруку да Република Српска не пристаје на било какво интервенисање неизабраних странаца.

Према њеним ријечима, ови су избори били непотребни, јер нису производ жеље српског народа, већ неизабраног странца, за којег каже да је умислио да је Бењамин Калај.

"Сигурна сам да ће српски народ и овај пут изборити своју слободу политичким путем, а први корак је побједа Синише Карана за предсједника Републике Српске", поручила је Арсеновићева.

Она је закључила да избори у недјељу нису ствар уобичајеног политичког процеса, већ заштита принципа да се изборна воља грађана Републике Српске мора поштовати.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

3 ч

8
Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

Република Српска

Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

3 ч

0
Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

Република Српска

Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

5 ч

0
Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Република Српска

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner