Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Извор:
СРНА
21.11.2025
15:49
Коментари:0
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић изјавио је данас да је изборна побједа предсједничког кандидата Синише Карана побједа Републике Српске и порука Кристијану Шмиту да иде кући.
Савић је рекао да су избори у недјељу, 23. новембра, за српски народ прилика, али и одговорност да одбране Републику Српску и додао да је Каран кандидат Републике Српске.
"Волио бих да смо сви испод једне заставе - заставе Републике Српске", навео је Савић.
Он је оцијенио да је предизборна кампања била чиста и да је показала колику подршку ужива политика СНСД-а, за коју је истакао да је политика континуитета.
"Сада је моменат да покажемо да се не бојимо, да нисмо пали под фразеологију Сарајева и да нам не требају лажни цареви попут Шмита", закључио је Савић.
Потпредсједник Градског одбора СНСД Бијељина Жељана Арсеновић каже да српски народ излази на изборе да одбрани своју слободну вољу, те да се СНСД у кампањи трудио да пошаље поруку да Република Српска не пристаје на било какво интервенисање неизабраних странаца.
Према њеним ријечима, ови су избори били непотребни, јер нису производ жеље српског народа, већ неизабраног странца, за којег каже да је умислио да је Бењамин Калај.
"Сигурна сам да ће српски народ и овај пут изборити своју слободу политичким путем, а први корак је побједа Синише Карана за предсједника Републике Српске", поручила је Арсеновићева.
Она је закључила да избори у недјељу нису ствар уобичајеног политичког процеса, већ заштита принципа да се изборна воља грађана Републике Српске мора поштовати.
