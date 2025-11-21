Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

Извор:
АТВ
21.11.2025
13:04
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао je Министарству унутрашњих послова Републике Српске - славу Аранђеловдан, дан Светог архангела Михаила, заштитника свих који стоје на бранику реда и безбједности.
Додик je поручио на прослави славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске да је арханђел Михаило симбол храбрости и борбе против зла, те да исту ту снагу свакодневно показују и полицајци чувајући свој народ и Српску.
Срећна слава Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Аранђеловдан, дан Светог Архангела Михаила, заштитника свих који стоје на бранику реда и безбједности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 21, 2025
Арханђел Михаило је симбол храбрости и борбе против зла - исте оне снаге коју наши полицајци свакодневно показују… pic.twitter.com/L6VMKDRVSS
"Хвала вам на служењу, жртви и части. Нека вас ваш небески заштитник води и штити", написао је Додик на "Иксу".
