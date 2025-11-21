Logo
Large banner

Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

Извор:

АТВ

21.11.2025

13:04

Коментари:

0
Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао je Министарству унутрашњих послова Републике Српске - славу Аранђеловдан, дан Светог архангела Михаила, заштитника свих који стоје на бранику реда и безбједности.

Додик je поручио на прослави славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске да је арханђел Михаило симбол храбрости и борбе против зла, те да исту ту снагу свакодневно показују и полицајци чувајући свој народ и Српску.

"Хвала вам на служењу, жртви и части. Нека вас ваш небески заштитник води и штити", написао је Додик на "Иксу".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

МУП Републике Српске

Aranđelovdan

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

3 ч

5
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

3 ч

0
Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

Република Српска

Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

3 ч

0
Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

Република Српска

Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

4 ч

0

Више из рубрике

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Република Српска

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

3 ч

0
Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

3 ч

5
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

3 ч

0
Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

Република Српска

Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

15

23

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner