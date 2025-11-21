Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

Извор:
РТРС
21.11.2025
11:28
Бивши предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић рекао је за РТРС да се министар унутрашњих послова Федерације БиХ Рамо Исак о мијеша у унутрашње ствари Републике Српске када је позвао грађане да се на изборима за предсједника Српске окрену онима, који како каже, нуде промјене.
Нагласио је да је ово екстремна изјава.
''Не могу да је осуђујем, али ово је безобразна изјава. Међутим, та изјава је мелем за тим који је око Милорада Додика и Синише Карана. Јер у ово предизборно доба није могао дати бољу изјаву у корист Карана и блока који чини СНСД са владајућом коалицијом'', истакао је Калинић.
Подсјетио је и на раније изјаве Ћамила Дураковића.
''Нешто је слично прије извјесног времена саопштио и Ћамил Дураковић. Говорио је да он као неће сугерисати Бошњацима да гласају за опозицију или за другу страну. А у суштини је упутио јасну поруку да опозиција очекује подршку бошњачких бирача и гласача и на тај начин би евентуално могла да оствари побједу'', напоменуо је Калинић.
Калинић је нагласио да су Додик и Каран патриотска опција.
''То је слободарска опција, то је суверенистичка опција и наш народ гласа, заправо, за једну самосталну, слободну и демократску Републику Српску гласајући за господина Карана на овим будућим изборима'', закључио је Калинић.
