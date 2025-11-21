Logo
Large banner

Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске

Извор:

РТРС

21.11.2025

11:28

Коментари:

0
Калинић: Исакова изјава екстремна - умијешао се у унутрашње ствари Републике Српске
Фото: АТВ

Бивши предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић рекао је за РТРС да се министар унутрашњих послова Федерације БиХ Рамо Исак о мијеша у унутрашње ствари Републике Српске када је позвао грађане да се на изборима за предсједника Српске окрену онима, који како каже, нуде промјене.

Нагласио је да је ово екстремна изјава.

''Не могу да је осуђујем, али ово је безобразна изјава. Међутим, та изјава је мелем за тим који је око Милорада Додика и Синише Карана. Јер у ово предизборно доба није могао дати бољу изјаву у корист Карана и блока који чини СНСД са владајућом коалицијом'', истакао је Калинић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

Подсјетио је и на раније изјаве Ћамила Дураковића.

''Нешто је слично прије извјесног времена саопштио и Ћамил Дураковић. Говорио је да он као неће сугерисати Бошњацима да гласају за опозицију или за другу страну. А у суштини је упутио јасну поруку да опозиција очекује подршку бошњачких бирача и гласача и на тај начин би евентуално могла да оствари побједу'', напоменуо је Калинић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

Калинић је нагласио да су Додик и Каран патриотска опција.

''То је слободарска опција, то је суверенистичка опција и наш народ гласа, заправо, за једну самосталну, слободну и демократску Републику Српску гласајући за господина Карана на овим будућим изборима'', закључио је Калинић.

Подијели:

Тагови:

Драган Калинић

NSRS

Милорад Додик

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Калинић: Опозиција још има времена да изабере слободну Српску

Република Српска

Калинић: Опозиција још има времена да изабере слободну Српску

2 мј

0
Калинић: Република Српска има међународно разумијевање

Република Српска

Калинић: Република Српска има међународно разумијевање

2 мј

0
Калинић: НАТО агресија - злочин против човјечности

Република Српска

Калинић: НАТО агресија - злочин против човјечности

2 мј

0
Калинић: Референдум у Српској као подршка Додиковој суверенистичкој политици

Република Српска

Калинић: Референдум у Српској као подршка Додиковој суверенистичкој политици

3 мј

3

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Полиција Српске чврст гарант мира

27 мин

0
Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

Република Српска

Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

36 мин

0
Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

Република Српска

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

40 мин

0
Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

Република Српска

Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner