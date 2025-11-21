Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

Извор:
АТВ
21.11.2025
10:43
На прољеће Републику Српску очекује највећи инвестивиони циклус у путну инфрастуктуру у посљедњих неколико година. Захваљујући повољним кредитима Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој обезбјеђено је више од 80 милиона евра та модернизацију и реконструкцију око 300 километара путева и изградњу нових обилазница и трећих трака. Док је као приоритет издвојен капитални пројекат Фоча-Шћепан поље, вриједан готово 95 милиона евра.
''Велики инвестициони циклус не само из кредитних средстава већ и из властитих средстава Путева Републике Српске и Владе Републике Српске. Данас ћемо отворити прву дионицу и пустити званично у саобраћај тзв. брзе цесте Бањалука-Клашнице. Првих 6 километара је завршено, тако да ће се данас саобраћај несметано одвијати у оба смијера. Чим то временски услови дозволе, ми се надамо до средине марта да ћемо да наставимо те радове и завршимо их знатно прије предвиђеног рока који је 18 мјесеци. 13,2 километра у једном и 13,2 километра у другом смјеру је укупна дионица'', рекао је Боривоје Обрадовић, извршни в.д. директор за техничке послове јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' .
Када је ријеч о завршетку радова на мосту у Чесми, те послове је као што знамо преузела Влада Републике Српске од Градске управе Бањалука, а најновија информација коју имамо је да ће за 60 дана мост требало да буде завршен.
''Капитални пројекат за Бањалуку који је постао предмет политичких препуцавања без икакве потребе, мислим да је град Бањалука није озбиљно приступио том пројекту. Био је договор да путевирс граде сам мост, а да град Бањалука рјешава имовинске односе и да изграђује приступне саобраћајнице. Путеви су завршили мост у предвиђеном року, док приступне саобраћајнице и даље стоје. Јуче смо имали састанак, гдје је договорено да путеви преузму завршетак приступних саобраћајница. Већ сљедеће седмице ћемо имати састанак са извођачем радова како би договорили одређену динамику који је то обим радова који је преостао да се заврши. Дио приступних саобраћајница према насељу Чесма има грађевинске дозволе и ријешене све имовинске односе, тако да претпостављам да ћемо кренути прво са том страном'', казао је Обрадовић.
''Ми смо урадили и идејно рјешење нове трасе од моста у Чесми према Челинцу, Котор Варошу и Теслићу. И то је један од капиталних пројеката, ја бих га назвао и обилазницом Бањалуке, јер ћемо у многоме растертити Ребровачки мост и дио код Инцела за сва возила која долазе у Бањалуку,'', додао је он.
Када су у питању велике инвестиције ми смо се потрудили да мапирамо цијелу Републику Српску како не би ниједан дио Републике Српске био запостављен, каже Обрадовић.
''Што се тиче техничке документације она је поприлично лагана када су у питању рехабилитација магистралних путева, ту није потребна грађевинска дозвола и ми ћемо до краја године расписати пројектовање за већину праваца: Приједор-Нопви Град, Нови Град-Костајница, Бањалука-Челинац-Котор Варош, Коњевић Поље-Братунац, Невесиње-Гацко-Требиње-Билећа, Шамац-Обудовац, итд. Дакле, чим добијемо готов пројекат ово ће бити брзо готово'', казао је Боривоје Обрадовић, извршни в.д. директор за техничке послове јавног предузећа ''Путеви Републике Српске''.
Херцеговци често спомињу да се на њиховим путевима недовољно ради, али како видимо на овој карти то није случај.
''Што се тиче трећих трака, оне су мало специфичније, ту је потребна и грађевинска дозвола и у неким мјестима рјешавање имовинско-правних односа. Једна од најзначајнијих је трећа трака између Љубиња и Жегуље.''
''Мислим да ће се у Херцеговини највише у наредном периоду улагати. урадили смо санацију аутопутева од Билеће према граничном прелазу Делеуша. Сљедеће године ћемо на прољеће почети да радимо санацију најкритичнијих дијелова од Требиња према граничном прелазу Клобук, Љубиње-Требиње и сада ћемо радити ову трећу траку Фоча-Шћепан поље, Билећа-Требиње, Невесиње-Гацко, тако да ће Херцеговина бити једно од највећих градилишта у Републици Српској'', рекао је Боривоје Обрадовић, извршни в.д. директор за техничке послове јавног предузећа ''Путеви Републике Српске''.
''Највећи изазови су дефинитивно су прибављање техничке документације. Када је у питању обилазница око Требиња, мислим да ћемо успјети обезбједити финансијска средства да се то заврши, а што се тиче обилазнице око Приједора то је једна од најпотребнијих обилазница јер пролази кроз центар града, тако да ћемо кроз који дан да потпишемо споразум за градом Приједором, гдје ћемо се обавезати да обезбједимо финансијска средства, а они да ће ријешити имовинске односе и пројектну документацију'', рекао је Обрадовић.
