Предузеће ''Путеви'' демантују Станивуковића

Извор:

СРНА

05.11.2025

22:14

Коментари:

0
Предузеће ''Путеви'' демантују Станивуковића

Из Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" демантовали су данашњу изјаву градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића у вези са изградњом приступних путева за мост у насељу Чесма и наглашавају да је у Споразуму о регулисању међусобних односа, који је потписан са Градом, јасно наведено шта су чија задужења.

"У складу са Законом о јавним путевима Републике Српске ријеч је о локалној саобраћајници која је у надлежности Града Бањалука, а не у 'Путева Републике Српске', који су надлежни за регионалне и магистралне путеве Српске", истиче се у саопштењу.

Управо из поменутих разлога, додаје се, "Путеви Републике Српске" расписали су набавку за мост и изградили га, а данас је почело и постављање ограде на мосту и ускоро ће сви радови бити завршени.

"Да су 'Путеви Републике Српске' имали обавезу да ураде приступне путеве то би било и урађено, а не би Град Бањалука расписао јавну набавку за изградњу приступних путева што је и видљиво из документације у прилогу овог демантија /Споразум о регулисању међусобних односа који су закључили 'Путеви Српске' и Град Бањалука и Обавјештење о дод‌јели уговора/", наглашава се у саопштењу.

