Logo

Стевановић: Мост у Чесми завршен, чека се да град уради приступне путеве

04.11.2025

11:33

Коментари:

2
Стевановић: Мост у Чесми завршен, чека се да град уради приступне путеве
Фото: screenshot

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да је мост у бањалучком насељу Чесма у потпуности завршен и да се чека да град Бањалука уради приступне саобраћајнице.

"Очекујемо да град Бањалука рјешава свој дио посла", рекао је Стевановић у Народној скупштини одговарајући на посланичко питање.

Стевановић је подсјетио да је по споразуму који је потписан 2022. године предузеће "Путеви Републике Српске" било у обавези да изради пројектну документацију, грађевинску дозволу, обезбиједи извођача радова и финансирање завршетка моста, а град Бањалука приступне саобраћајнице.

Када је ријеч о изградњи путног правца Фоча–Тјентиште, Стевановић је рекао да динамика радова на овој дионици није задовољавајућа.

"Очекујемо да ће извођач привести радове крају у оквиру договора", додао је Стевановић.

Подијели:

Тагови:

Zoran Stevanović

most

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

У Бањалуци се изгубио малтезер, власник нуди 1.000 евра ономе ко га нађе

Бања Лука

У Бањалуци се изгубио малтезер, власник нуди 1.000 евра ономе ко га нађе

2 ч

0
ОЈТ Бањалука формирало предмет након изјаве Љубе Нинковића

Бања Лука

ОЈТ Бањалука формирало предмет након изјаве Љубе Нинковића

3 ч

0
Бањалука: Почела бесплатна вакцинација против сезонског грипа

Бања Лука

Бањалука: Почела бесплатна вакцинација против сезонског грипа

3 ч

0
Најављено: Паркинг у Бањалуци би опет могао бити бесплатан

Бања Лука

Најављено: Паркинг у Бањалуци би опет могао бити бесплатан

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

13

24

Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

13

15

Убиство у Добоју: Син убио оца

13

14

Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

13

13

Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner