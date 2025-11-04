Стевановић: Мост у Чесми завршен, чека се да град уради приступне путеве

04.11.2025
11:33
Коментари:2
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да је мост у бањалучком насељу Чесма у потпуности завршен и да се чека да град Бањалука уради приступне саобраћајнице.
"Очекујемо да град Бањалука рјешава свој дио посла", рекао је Стевановић у Народној скупштини одговарајући на посланичко питање.
Стевановић је подсјетио да је по споразуму који је потписан 2022. године предузеће "Путеви Републике Српске" било у обавези да изради пројектну документацију, грађевинску дозволу, обезбиједи извођача радова и финансирање завршетка моста, а град Бањалука приступне саобраћајнице.
Када је ријеч о изградњи путног правца Фоча–Тјентиште, Стевановић је рекао да динамика радова на овој дионици није задовољавајућа.
"Очекујемо да ће извођач привести радове крају у оквиру договора", додао је Стевановић.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
15
13
14
13
13
Тренутно на програму