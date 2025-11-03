Најављено: Паркинг у Бањалуци би опет могао бити бесплатан

Извор:
Треба ли плаћати паркинг у Бањалуци, питање је које мучи многе који су очекивали да ће бити формирано јавно предузеће које би било задужено за наплату.
Донесен је нови правилник на основу којег се од 1. септембра наплаћује паркинг, али нико није поднио апелацију Уставном суду за оцјену уставности.
На питање да ли је тренутни начин наплате уставан и законит из Републичке управе за инспекцијске послове навели су да није у њиховој надлежности да тумаче, већ да то може оцијенити само Уставни суд.
Из инспекције су подсјетили да је Град Бањалука донио нови Правилник о условима, начину кориштења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања на подручју Града Бањалука којим се уређују услови, начин кориштења, начин наплате и друго на јавним паркиралиштима.
Тај Правилник представља правни основ за тренутну наплату паркинга.
Ради се о правилнику којим су утврђене тренутне цијене паркирања које ће бити на снази од 1. септембра до 31. децембра.
"Ако неко одлучи да не плати паркинг и случај добије судски епилог, вјероватно ће бити ослобођен те обавезе", изјавио је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града почетком септембра.
Додао је да ће, ако до краја године не буде формирано предузеће за наплату паркинга, паркинг опет бити бесплатан.
"Ушли смо у новембар мјесец, још увијек нема одговора на упућену иницијативу градоначелника за формирање јавног предузећа Паркинг сервис д.о.о. Бањалука. Тај рок је остављен до 31. децембра као разуман рок у којем би се могла извршити додатна економска анализа и ријешити тај проблем наплате паркинга, гдје би сад приход био усмјерен за побољшање паркинга у граду Бањалуци, а вишак новца који би се евентуално зарадио, а би, био би на располагању буџету", рекао је одборник Скупштине града Саша Чудић, преноси "Српска инфо".
Додао је да одговора на ту иницијативу нема, али да времена још има.
"Уставни суд није био императиван да се мора формирати предузеће, него је дао своју пресуду по основу доношења и легалности онога ко предлаже и доноси цјеновник, а између осталог једно од рјешења је да се формира посебно правно лице, односно субјект као што је јавно предузеће, да би се те недоумице око уставности и законитости отклониле с једне стране, а да би било и транспарентно и позитивно пословање с друге стране. Ми смо се није упустили ни у шта што би могло да штети и граду Бањалука, чак напротив обезбијеђена је одређена приходовна страна", рекао је Чудић.
Нагласио је да је градоначелнику остављено довољно времена, те да уколико се паркинг послије 31. децембра ове године не буде наплаћивао, он неће имати довољно аргумената да каже да они спречавају ту приходовну страну.
"Ми желимо да обезбиједимо приход, а исто времена да обезбиједимо законитост по препорукама, односно по одлуци Уставног суда из које смо ми извукли најрационалније рјешење", додао је Чудић.
Дејан Лучка, директор Центра за људска права у Бањалуци, објаснио је да је Уставни суд Републике Српске је 25. септембра 2024. утврдио да тадашњи Правилник о условима, начину коришћења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања на подручју града Бањалука није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи и Законом о комуналним дјелатностима.
Додао је да је правилник прописивао цијену паркирања возила на јавним паркиралиштима на територији града по тарифним зонама и уређивао остала релевантна питања која су у директној вези са плаћањем комуналне услуге паркирања возила, а у поступку доношења овог правилника градоначелник није прибавио сагласност Скупштине на цијену комуналне услуге паркирања возила на јавним паркиралиштима на подручју града, што је био обавезан да уради.
"Уставни суд је у својој одлуци нагласио да је доношењем оспореног правилника од стране градоначелника Града Бањалука без сагласности Скупштине Града дошло до повреде наведених закона", навео је Лучка.
Образложио је да је у другом случају пред Уставним судом Републике Српске, Уставни суд нагласио да је одредбама Закона о комуналним дјелатностима успостављена обавеза за скупштину јединице локалне самоуправе (општине/града) да у прописаним роковима и на начин како то предвиђају важећа законска рјешења уреди питања која се тичу организованог обављања комуналних дјелатности, између осталих, и комуналне дјелатности управљања јавним површинама за паркирање возила – јавна паркиралишта.
Имајући у виду да, у конкретном случају, Скупштина Града Бањалука није била уредила питања која се тичу обављања комуналне дјелатности управљања јавним површинама за паркирање возила, у роковима и на начин како је то предвиђено важећим законским рјешењима у овој области, Уставни суд је утврдио да одређене одредбе Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Бањалука нису у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима, а самим тим ни са одредбом Устава Републике Српске, према којој прописи и други општи акти морају бити у сагласности за законом.
"Ако је након оваквих одлука Уставног суда Републике Српске орган града донио одређени правилник чија је сврха прије свега да омогући хитан наставак наплате до краја године, а да при томе није испоштовао оно што је Уставни суд већ нагласио да није у складу са законом, онда се уставност и законитост таквог рјешења мјери у складу са одлукама је је Уставни суд већ донио. Дакле, Град Бањалука би у случају доношења нових аката требало да испоштује одлуке Уставног суда у смислу да правилнике усклади са праксом Уставног суда, а не да се сваки пут морају слати иницијативе за оцјену уставности и законитости Уставном суду. Уколико се то не уради, улази се у наставак непоштовања права", нагласио је Дејан Лучка.
Објаснио је да ако се нова правила нису нашла пред Уставним судом и нису проглашена незаконитим или неуставним, она у пракси производе посљедице по грађане.
"Ипак, свако може покренути иницијативу за оцјену уставности и законитости пред Уставним судом Републике Српске како би од Уставног суда добили одлуку која показује да ли је нови правилник законит и уставан. Проблем је у томе што, са једне стране, грађани сносе посљедице уколико се не одлуче на правну борбу. Са друге стране, ако се приликом доношења новог правилника није поштовао став Уставног суда, поставља се питање саме сврхе доношења одлука, јер оне губе смисао уколико се занемарују ставови институције која, према Уставу, осигурава заштиту уставности и законитости", додао је Лучка.
