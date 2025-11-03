Logo

Војводина се опростила од Жижовића: Присјетили се подвига с Борцем

Аутор:

Стеван Лулић

03.11.2025

21:44

Коментари:

0
Страшна трагедија погодила је у понедјељак српски фудбал, пошто је током утакмице између Радничког и Младости из Лучана преминуо тренер Крагујевчана, Младен Жижовић.

Жижовић се срушио у 22. минуту меча, да би касније стигла и вијест о његовој смрти.

зелјковиц

Фудбал

Отишао је примјер поштења: Огласио се Зељковић након смрти Жижовића

Ова вијест је дубоко потресла како клубове и фудбалере, тако и оне изван граница.

Раније су се огласили "његов" Борац, Партизан, Звезда, а сада је почаст Жилету одала и Војводина.

"Са великом тугом примили смо вијест да нас је напустио Младен Жижовић, шеф стручног штаба ФК Раднички 1923. Након изузетне играчке каријере, Младен је са истим жаром и посвећеношћу закорачио у тренерске воде, гдје је остварио запажене резултате и оставио дубок траг. Посебно се памти његов рад у ФК Борац из Бањалуке, којем је донио историјске успјехе и исписао најсјајније странице у историји нашег братског клуба", написали су на Инстаграм страници Војводине.

Изразили су саучешће породици и пријатељима Младена Жижовића.

Младен Жижовић

Фудбал

Потресно! Објављен снимак тренутка када се Жижовић срушио

"Фудбалски клуб Војводина на челу са предсједником Драгољубом Збиљићем изражава најискреније саучешће породици, пријатељима и свима који су имали привилегију да познају и сарађују са Младеном. Српски фудбал остао је без великог стручњака и изузетног човјека", закључили су из Војводине.

