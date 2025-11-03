Logo

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

Извор:

Агенције

03.11.2025

20:12

Коментари:

0
Младост-Раднички
Фото: Screenshot / X

Огромна трагедија је задесила српски, али и европски спорт. Млади тренер Радничког из Крагујевца Младен Жижовић (44) преминуо је у току утакмице свог клуба који је играо против Младости из Лучана.

Он је пао на терен, а онда је дошла и најгора могућа вијест.

Младен Жижовић је недавно преузео екипу Радничког, а доказао се као тренер и претходне сезоне у Борцу из Бањалуке, с којим је редао одличне резултате у Европи.

Све се одиграло поприлично брзо, док су многи и остали у чуду.

Жижовић који је имао тек 44 године је у једном тренутку пао поред клупе, а хитна помоћ је брзо реаговала. Њега су одмах одвезли у болницу, док је сама утакмица настављена. Ипак, 20 минута касније, јављена је и најгора могућа вијест.

Играчи су чули трагичне вијести и одмах су легли на терен, док је утакмица прекинута.

Сабласни моменат можете погледати у видеу у наставку текста.

