Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

Огромна трагедија је задесила српски, али и европски спорт. Млади тренер Радничког из Крагујевца Младен Жижовић (44) преминуо је у току утакмице свог клуба који је играо против Младости из Лучана.
Он је пао на терен, а онда је дошла и најгора могућа вијест.
Младен Жижовић је недавно преузео екипу Радничког, а доказао се као тренер и претходне сезоне у Борцу из Бањалуке, с којим је редао одличне резултате у Европи.
Све се одиграло поприлично брзо, док су многи и остали у чуду.
Жижовић који је имао тек 44 године је у једном тренутку пао поред клупе, а хитна помоћ је брзо реаговала. Њега су одмах одвезли у болницу, док је сама утакмица настављена. Ипак, 20 минута касније, јављена је и најгора могућа вијест.
Играчи су чули трагичне вијести и одмах су легли на терен, док је утакмица прекинута.
Сабласни моменат можете погледати у видеу у наставку текста.
Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW— Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025
