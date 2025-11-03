Logo

Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу

03.11.2025

20:04

Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу
Фото: Pexels

Из Вијетнама стиже шокантан медицински случај који се догодио у Ханоју, гдје су љекари успјели да спасу живот 31-годишњем мушкарцу који је примљен у болницу са јаким боловима у стомаку.

Пацијент, чији идентитет није откривен, био је у тешком стању и у великој агонији, па је љекарима признао да је у своје тијело убацио живу јегуљу – кроз анални отвор. Иако су у почетку били скептични према његовом објашњењу, рендгенски и ултразвучни прегледи потврдили су да се у његовом тијелу заиста налази риба.

Утрка с временом у операционој сали

Тим специјалиста за ендоскопију брзо је формиран, а пацијент је одмах успаван и подвргнут хитној операцији, преноси Оддити Централ. Током захвата, љекари су пронашли јегуљу која је покушавала да пробије зид ректума и уђе у трбушну дупљу, што је могло имати фаталне посљедице.

Животиња је била дуга око 65 центиметара, а љекаре је додатно изненадило када су поред ње пронашли и — цијели лимун.

Објашњење љекара

„Јегуље могу дуго да преживе у анаеробним условима и имају снажан угриз“, рекао је новинарима Ле Нхат Хуји, замјеник директора Центра за хирургију у Ханоју.

Пацијент је након успјешне операције задржан у болници ради праћења опоравка. Иако није желио да објасни мотиве, љекари претпостављају да је све повезано са неком врстом ризичне “сексуалне игре”.

Необичан случај који је шокирао и медицинаре

Овај инцидент изазвао је велико интересовање јавности у Вијетнаму, али и ван граница земље. Стручњаци су искористили прилику да још једном упозоре на опасности експериментисања са тијелом и уношења страних предмета, јер овакви случајеви могу довести до тешких инфекција, унутрашњих повреда, па и смрти.

