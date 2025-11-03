Жалио се на бол у стомаку, па завршио на операционом столу: Љекари у организму пронашли јегуљу

Извор:
Курир
03.11.2025
20:04
Из Вијетнама стиже шокантан медицински случај који се догодио у Ханоју, гдје су љекари успјели да спасу живот 31-годишњем мушкарцу који је примљен у болницу са јаким боловима у стомаку.
Пацијент, чији идентитет није откривен, био је у тешком стању и у великој агонији, па је љекарима признао да је у своје тијело убацио живу јегуљу – кроз анални отвор. Иако су у почетку били скептични према његовом објашњењу, рендгенски и ултразвучни прегледи потврдили су да се у његовом тијелу заиста налази риба.
Тим специјалиста за ендоскопију брзо је формиран, а пацијент је одмах успаван и подвргнут хитној операцији, преноси Оддити Централ. Током захвата, љекари су пронашли јегуљу која је покушавала да пробије зид ректума и уђе у трбушну дупљу, што је могло имати фаталне посљедице.
Животиња је била дуга око 65 центиметара, а љекаре је додатно изненадило када су поред ње пронашли и — цијели лимун.
„Јегуље могу дуго да преживе у анаеробним условима и имају снажан угриз“, рекао је новинарима Ле Нхат Хуји, замјеник директора Центра за хирургију у Ханоју.
Пацијент је након успјешне операције задржан у болници ради праћења опоравка. Иако није желио да објасни мотиве, љекари претпостављају да је све повезано са неком врстом ризичне “сексуалне игре”.
Овај инцидент изазвао је велико интересовање јавности у Вијетнаму, али и ван граница земље. Стручњаци су искористили прилику да још једном упозоре на опасности експериментисања са тијелом и уношења страних предмета, јер овакви случајеви могу довести до тешких инфекција, унутрашњих повреда, па и смрти.
World News— Sofia Patel (@sofia_patel11) August 2, 2024
Live 2-foot eel chews through man’s intestines after he put it up his anus#Newsnight #WorldNews #Eel #animalscan #bizarrenews #AnimalWell
This is no way to do your own colonoscopy.
Vietnamese doctors removed a live 2-foot-long eel from a man’s abdomen — that had… pic.twitter.com/GSNSkTr7Ki
Тренутно на програму