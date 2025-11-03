Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

Извор:
Б92
03.11.2025
17:52
Коментари:0
Птичји грип угрожава један од најуспјешнијих сектора њемачке пољопривреде. Потражња за месом живине и јајима никада није била већа, извјестио је Савезни завод за статистику, позивајући се на агенцију за пољопривреду и исхрану.
Потрошња живинског меса по глави становника прошле године достигла је рекордних 13,6 килограма, што је пола килограма више него 2023. Поред тога, просјечан Нијемац је 2024. појео 249 јаја, што је исто рекорд.
Хроника
Полиција у БиХ одузела главу животиње, рогове и месо
Њемачка пољопривреда је, барем математички гледано, могла у потпуности да покрије домаћу потрошњу меса живине, преноси дпа.
Блага прекомјерна производња пилећег меса била је у супротности са већим количинама увоза меса патке и гуске. Када је ријеч о јајима, њемачке фарме су покриле само 72 одсто домаћих потреба.
У актуелном таласу птичјег грипа већ је превентивно убијено више од пола милиона животиња како би се спријечило даље ширење заразе, према подацима Института Фридрих-Лефлер.
Фудбал
Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?
Ипак, то је за сада само мали дио укупног фонда. Према посљедњем попису од 1. марта 2023. широм Њемачке је у 42.690 пољопривредних газдинстава било укупно 167,3 милиона живинских животиња.
Крајем августа, према подацима статистичара, било је 2.200 фарми са просечно 44,6 милиона кока носиља. Оне су у августу снијеле 1,2 милијарде јаја.
Друштво
Метеоролози објавили прогнозу до петка: Ево какво нас вријеме очекује
Далеко највећи дио кока носиља, њих 25,5 милиона, био је у систему подног узгоја. Слиједиле су коке из слободног узгоја са 11,3 милиона, затим 6,6 милиона у органском узгоју и још 1,2 милиона у малим групама или кавезима.
Најновије
Најчитаније
20
20
20
14
20
12
20
11
20
06
Тренутно на програму