Пресјекао каблове и угасио саобраћајне камере

АТВ
03.11.2025
17:36
Полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције ПС Јајце накнадно су расвијетлили кривично дјело које је извршено током ноћи 11/12.08.2025. године.
Наиме, према пријави, тада је оштећен и уништен апарат за систем везе те је пресјечено шест мрежних каблова намијењених за надзор саобраћаја ЛПР камером и видео-надзором општине Јајце, од стране НН извршиоца или више њих.
Полиција је сада успјешно расвијетлила наведено кривично дјело.
Предузимајући мјере и радње на расвијетљавању предметног кривичног дјела, полицијски службеници су дошли до сазнања да је за његово извршење осумњичен С.Ж. рођен 1983. године из Јајца.
У сарадњи са надлежним Кантоналним тужилаштвом, против осумњиченог се предузимају законом прописане мјере и радње у циљу доказивања наведеног кривичног дјела, саопштено је из МУП-а СБК.
