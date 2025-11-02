Саобраћајни колапси у Требињу рјешавају се кружним токовима

Аутор:Бојан Носовић
02.11.2025
19:19
Коментари:0
Саобраћајни колапси у Требињу рјешавају се кружни токовима. Нови се прави у центру града, на главној улици. Требало би да ријеши једну од најкритичнијих раскрсница гдје се десио велики број саобраћајних незгода.
"Финансира Град Требиње, укупна вриједност радова је око 110.000КМ све зависи од временских услова како буде, облачно је али се изводе радови, ако буде киша они ће се морати обуставити., надам се да ће нам временски услови дозволити да се заврши што прије", рекао је Спасоје Радовић, начелник одјељења за стамбено-комунална питања Требињу.
Ради се у двије фазе, припремни радови подразумијевају проширење и рушење старих и изградња нових потпорних зидова и ивичњака. Након тога креће изградња кружног тока, тада ће саобраћај овдје бити обустављен. Извођач је већ увелико засукао рукаве.
"Кружни токови су ипак растерећење што се тиче безбиједности саобраћаја, брже комуникације. Радови зависе од временских прилика али ми ћемо да радимо и биће уреду", рекао је Љубиша Маџар, Херцеговина путеви Требиње.
Ако вријеме послужи све би се могло завршити за петнаестак дана. Након овогаа сређиваће се и улица поред Палате правде ка Полицијској управи.
Због све већег броја возила и саобраћајних гужви у Требињу је до сада направљено неколико кружних токова, ту се неће стати и ова раскрсница која води од Требиња ка Никшићу и Билећи ријешиће се уз помоћ кружног тока.
У току су и радови на великој источној обилазници око Требиња. Тај капитални пројекат чекан годинама највише ће растеретити саобраћај у најјужнијем граду а ријешиће и проблем лошег прилаза комплексу Херцеговачка Грачаница.
