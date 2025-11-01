На подручју Градишке регистрована ''болест плавог језика''

01.11.2025
20:27
На подручју Градишке на четири мање фарме оваца регистрована је болест тзв. плавог језика. Болест, која је под контролом ветеринара и инспектора, до сада је потврђена код 20 оваца.
Сумње ветеринарске инспекције градске управе Градишка да се ради о болести "Плавог језика" потврђене су први пут 13. октобра. Од тада су контроле пооштрене.
''Значи то су већином подручја Поткозарја јер се све четири фарме налазе на том подручју том и то су отприлике пашњачка подручја у непосредној близини шуме или већих водених токова'', рекао је Бојан Мирјанић ветеринарски инспектор Градске управе Градишка.
Иако су заражене животиње изловане и под терапијом код осталих овчара на подручју града забринутост и стални ветеринарски надзор над стадом. На вријеме уочени симптоми лакше се лијече.
''Водим бригу дабоме. Вакцинишем их редовно. Чак и када се ојање ја одрежем папке и дам дистол, то практикујем и када чистим штале бацам креч и још у току мјесечно бацим једном по врећу креча гдје оне леже'', рекао је Божо Дринић овчар са Греде.
Раде Драгаш ветеринарска станица "Про вет" из Градишке додао је да се животиње одвајају од стада и смањује се конзумација хране.
''Доласком на терен констатујемо повишену тјелесну температуру, јавља се исцједак из носа, касније се јављају красте и ране по носном огледалу, животиње касније почну и да шепају'', рекао је Драгаш.
Болест плавог језика изазива вирус, коју преносе инсекти, најчешће комарци и мушице. Болест се појављује сезонски и не преноси се ни на људе, ни директно са животиње на животиње, пише РТРС.
