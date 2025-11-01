Logo

На подручју Градишке регистрована ''болест плавог језика''

01.11.2025

20:27

Фото: Pixabay

На подручју Градишке на четири мање фарме оваца регистрована је болест тзв. плавог језика. Болест, која је под контролом ветеринара и инспектора, до сада је потврђена код 20 оваца.

Сумње ветеринарске инспекције градске управе Градишка да се ради о болести "Плавог језика" потврђене су први пут 13. октобра. Од тада су контроле пооштрене.

''Значи то су већином подручја Поткозарја јер се све четири фарме налазе на том подручју том и то су отприлике пашњачка подручја у непосредној близини шуме или већих водених токова'', рекао је Бојан Мирјанић ветеринарски инспектор Градске управе Градишка.

Иако су заражене животиње изловане и под терапијом код осталих овчара на подручју града забринутост и стални ветеринарски надзор над стадом. На вријеме уочени симптоми лакше се лијече.

''Водим бригу дабоме. Вакцинишем их редовно. Чак и када се ојање ја одрежем папке и дам дистол, то практикујем и када чистим штале бацам креч и још у току мјесечно бацим једном по врећу креча гдје оне леже'', рекао је Божо Дринић овчар са Греде.

овца

Занимљивости

Аустралијанка оборила свјетски рекорд у шишању оваца

Раде Драгаш ветеринарска станица "Про вет" из Градишке додао је да се животиње одвајају од стада и смањује се конзумација хране.

''Доласком на терен констатујемо повишену тјелесну температуру, јавља се исцједак из носа, касније се јављају красте и ране по носном огледалу, животиње касније почну и да шепају'', рекао је Драгаш.

Болест плавог језика изазива вирус, коју преносе инсекти, најчешће комарци и мушице. Болест се појављује сезонски и не преноси се ни на људе, ни директно са животиње на животиње, пише РТРС.

