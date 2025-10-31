Logo

Забрањен јавни скуп бошњачких организација у Котор Варошу

31.10.2025

11:31

Коментари:

0
Забрањен јавни скуп бошњачких организација у Котор Варошу
Фото: АТВ

Полицијска станица Котор Варош донијела је рјешење о забрани јавног скупа који су за 3. новембар најавиле бошњачке невладине организације са подручја ове општине и Травника, потврђено је из ПУ Бањалука.

Полиција је донијела рјешење након анализе свих безбједносних аспеката и околности, имајући у виду да је протеклих дана у вези са овим јавним скупом било много негативних реакција.

"Оперативним провјерама утврђено је да би одржавање наведеног јавног скупа могло проузроковати негативне реакције локалног становништва и разних удружења грађана, што би могло утицати на тренутно стање безбједности на подручју општине Котор Варош ", поручују из ПУ Бањалука.

Из полиције апелују је да грађани поштују позитивне законске прописе и да својим понашањем не доведу до угрожавања других.

Радомир Лукић

Република Српска

Лукић: Створени услови за сагласност САД-а и Русије у СБ УН о низу питања везаних за БиХ

Подсјећамо, предсједник Борачке организације Котор Варош, Миладин Савановић рекао је да група Бошњака планира обиљежавање 33 године наводног страдања у селу Грабовица 3. новембра.

Јасна порука локалног становништва, али и српских удружења проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата, била је да се противе овом обиљежавању.

