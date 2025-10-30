Logo

СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

30.10.2025

09:30

СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне
Фото: АТВ

Док се Република Српска суочава са озбиљним изазовима, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић поново показује да је једино што га занима јефтина политичка промоција и конфронтација са институцијама Републике Српске, поручују из СНСД Бијељина.

"Умјесто да ради посао за који је изабран и да брине о граду који тоне у неред, коров и нефункционалност, Петровић наставља да напада предсједника Републике Српске, Владу и све друге који указују на његову неспособност и нерад", наводи се у саопштењу.

Додају да његови напади на предсједника Додика само су покушај скретања пажње са сопствених неуспјеха и очаја у који је увео градску управу.

"СНСД Бијељина жели да подсјети Љубишу Петровића да је Република Српска изнад свих појединаца и функција, па и њега. Појединци пролазе, али институције и народ остају. Позивамо га да бар једном покаже одговорност и да ради свој посао, уместо што свакодневно дијели увреде и лажи, док грађани Бијељине плаћају цијену његове политичке сујете", наводи се у саопштењу.

