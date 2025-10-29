Logo

Спортски клубови на ивици гашења, град хитно да реагује!

29.10.2025

10:25

Спортски клубови на ивици гашења, град хитно да реагује!
Фото: АТВ

У току мјесеца, на иницијативу руководства Скупштине града и одборника, одржали смо састанак са представницима спортских клубова због алармантне ситуације у којој се налази бијељински спорт.

Тада смо јасно поручили да се стање мора хитно ријешити и затражили од градоначелника да најкасније до 23. октобра објави расподјелу средстава и обезбиједи исплату најмање двије транше клубовима.

Тај рок није испоштован. До данас ниједан клуб није добио редовна планирана средства, иако су многи на ивици опстанка.

Нажалост, стижу и нове тешке вијести – након што су Одбојкашки клуб „Радник", некадашњи шампион БиХ, као и КМФ „Радник" који је играо Лигу шампиона, били приморани да одустану од Премијер лиге БиХ, исто је учинио и ЖОК ,,Радник". То је слика потпуног колапса бијељинског спорта.

Спортски радници нам се обраћају са молбама за помоћ, а поједини су, да би клубови преживјели, били принуђени да дижу хипотекарне кредите. То је апсолутно недопустиво.

Посебно истичем – средства за спорт у износу од 1,8 милиона КМ су обезбијеђена у буџету. Простора за изговоре нема. Није потребан никакав ребаланс. Приходи града су већи за око 8 милиона КМ у односу на план за ову годину.

Зато данас поручујем: одговорност је искључиво на градоначелнику. Бијељински спорт више не може да чека. Град мора хитно да реагује!

Позивам и спортске клубове да више не ћуте, јер стање не може бити горе. Мора се чути и њихов глас.

Скупштина града ће, као и до сада, бити уз спортске раднике и подржати све што је у интересу очувања бијељинског спорта – јер спорт није само питање такмичења, већ темељ здравог друштва.

Бијељина

