Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

Извор:
СРНА
29.12.2025
12:17
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламнетарне скупштине БиХ Сања Вулић истакла је да позив бившег поглавара Исламске заједнице у БиХ Мустафе Церића Бошњацима да куповином станова у Републици Српској бране територијални интегритет БиХ звучи лицемјерно у земљи у којој Срби у Федерацији БиХ практично не постоје као народ.
Вулићева је рекла Срни да, све док Срби у Федерацији БиХ немају иста права каква Бошњаци имају у Републици Српској, свака прича о грађанској или праведној БиХ остаје празна парола.
- Тамо гдје су Срби конститутивни само на папиру, без стварне заступљености, без институционалне равноправности нема говора о једнаким правима - навела је Вулићева.
Она је истакла да док Бошњаци у Републици Српској имају право да се политички организују, учествују у власти и купују некретнине без икаквих препрека, Срби у ФБиХ су сведени на статистичку грешку.
- Њихова конститутивност је формална, али не и стварна - нагласила је Вулићева и додала да, ако се говори о територијалном интегритету и суверенитету БиХ, онда он не може бити заснован на једностраним наративима и прећуткивању очигледне неравноправности.
Вулићева је поручила да се БиХ не брани етничким надметањем, него стварном једнакости свих народа на цијелој њеној територији.
- БиХ је за рубрику вјеровали или не? Земља у којој правосуђе примјењује закон који никада није усвојени у Парламенту, у којој се бивши поглавар Исламске заједнице бави пропагандом и политиком јесте земља пропасти, не будућности - рекла је Вулићева.
Република Српска
23 мин5
Здравље
24 мин0
Република Српска
37 мин1
Република Српска
44 мин1
БиХ
1 д0
БиХ
1 д2
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
17
12
14
12
13
12
00
Тренутно на програму