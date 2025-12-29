Logo
Large banner

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

Извор:

СРНА

29.12.2025

12:17

Коментари:

0
Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламнетарне скупштине БиХ Сања Вулић истакла је да позив бившег поглавара Исламске заједнице у БиХ Мустафе Церића Бошњацима да куповином станова у Републици Српској бране територијални интегритет БиХ звучи лицемјерно у земљи у којој Срби у Федерацији БиХ практично не постоје као народ.

Вулићева је рекла Срни да, све док Срби у Федерацији БиХ немају иста права каква Бошњаци имају у Републици Српској, свака прича о грађанској или праведној БиХ остаје празна парола.

- Тамо гдје су Срби конститутивни само на папиру, без стварне заступљености, без институционалне равноправности нема говора о једнаким правима - навела је Вулићева.

Она је истакла да док Бошњаци у Републици Српској имају право да се политички организују, учествују у власти и купују некретнине без икаквих препрека, Срби у ФБиХ су сведени на статистичку грешку.

- Њихова конститутивност је формална, али не и стварна - нагласила је Вулићева и додала да, ако се говори о територијалном интегритету и суверенитету БиХ, онда он не може бити заснован на једностраним наративима и прећуткивању очигледне неравноправности.

Вулићева је поручила да се БиХ не брани етничким надметањем, него стварном једнакости свих народа на цијелој њеној територији.

- БиХ је за рубрику вјеровали или не? Земља у којој правосуђе примјењује закон који никада није усвојени у Парламенту, у којој се бивши поглавар Исламске заједнице бави пропагандом и политиком јесте земља пропасти, не будућности - рекла је Вулићева.

Подијели:

Тагови:

Сања Вулић

Mustafa Cerić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

Република Српска

Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

23 мин

5
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Званично признат дијабетес типа 5

24 мин

0
Драшко Станивуковић са Драганом Галићем који се прикључио Покрету Сигурна Српска

Република Српска

ВРС, ПДП, НПС: Одакле је све дезертирао Драган Галић?

37 мин

1
Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против генерала Крстића

Република Српска

Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против генерала Крстића

44 мин

1

Више из рубрике

Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

БиХ

Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

1 д

0
Хоће ли преживјети закон о имовини БиХ?

БиХ

Хоће ли преживјети закон о имовини БиХ?

1 д

2
Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете

БиХ

Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете

1 д

0
Породица којој је изгорјела кућа у Високом моли за помоћ: "У секунди је све отишло"

БиХ

Породица којој је изгорјела кућа у Високом моли за помоћ: "У секунди је све отишло"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Песков: Ускоро нови телефонски разговор Путина и Трампа

12

17

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

12

14

Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

12

13

Званично признат дијабетес типа 5

12

00

ВРС, ПДП, НПС: Одакле је све дезертирао Драган Галић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner