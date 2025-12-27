Хоће ли преживјети закон о имовини БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
Прво су предлагачи имали намјеру да се о Приједлогу Закона о државној имовини расправља по хитном поступку, али с обзиром да то није усвојено, Закон се нашао у редовној процедури.
И то је било безуспјешно, с обзиром на то да посланици нису прихватили негативно мишљење Уставноправне комисије, која има обавезу да достави ново мишљење, о којем ће се посланици изјашњавати на једној од наредних сједница и од тога зависи да ли је Закон преживјети или не.
„Уколико сада комисија поново донесе негативну одлуку, овај Закон се повлачи из процедуре. У евентуалном случају, да уставноправна комисија да позитивно мишљење и да мишљење да Закон има уставни основ, онда ће ићи поново у парламентарну процедуру“, каже Милан Петковић, први замјеник предсједавајућег Уставноправне комисије ПД ПС БиХ.
Ако Закон преживи, о њему ће се изјашњавати посланици Представничког дома. Предлагачи овог законског рјешења су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић. Од своје иницијативе, кажу, неће одустати, јер у одредбама закона не виде ништа спорно.
„Желимо да се то питање уреди без обзира што се тражи могућност да се ескивира, да то није у складу са уставом, али нека погледају прве чланове устава, видјеће да БиХ има уставноправни континуитет и да имовина припада држави“, рекао је Шемсудин Мехмедовић, посланик Клуба СДА у ПД ПС БиХ.
Имовина припада ентитетима и то питање ријешено је Дејтонским мировним споразумом, подсјећају још једном у СНСД-у. Предложени закон, и ако се нађе на дневном реду, неће добити њихову подршку, а сматрају и да овим поједини посланици покушавају да придобију политичке поене.
„Питање које није ријешено у задњих 30 година, покушавају да рјешавају на мала врата, да провуку кроз Парламент. Сигуран сам да неће добити подршку ниједног посланика, а вјерујем да ни опозиција не би имала храбрости да пристане на такав Закон“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик Клуба СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Исто мишљење дијеле и у опозицији. СДС-ов Младен Босић је међу оним члановима Уставноправне комисије који су оцијенили да Приједлог закона о државној имовини нема уставни основ.
„Дејтонски устав можете промијенити ако имате двије трећине руку. Нема никаквог договора око Закона о имовини и ја мислим да нема шансе да тај Закон прође“, каже Младен Босић, посланик Клуба СДС-а у ПД ПС БиХ.
У Приједлогу закона, између осталог, наводи се да је сва имовина која се налази на подручју Републике Српске и Федерације Бих у власништву БиХ, те да ентитети и други нивои власти могу користити имовину у сврху вршења својих надлежности, али у складу са оним што пише у овом Закону, који тешко да ће угледати свјетло дана, јер из Српске за тако нешто подршке нема.
