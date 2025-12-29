Logo
Тушевљак: Нова оптужница против генерала Крстића - нова хајка на Србе

СРНА

Тушевљак: Нова оптужница против генерала Крстића - нова хајка на Србе

Тужилаштво БиХ је подизањем оптужнице против генерала Восјке Републике Српске Радислава Крстића потврдило да се наставља хајка против српског народа, изјавио је Срни предсједник Борачке организације Источно Ново Сарајево Драгиша Тушевљак.

- Српски генерали који су већ, нажалост, осуђивани мимо правде и права и који у бјелосвјетским казаматима проживљавају тешке тортуре, жртве су Тужилаштва БиХ које против њих неселективно подиже оптужнице, док са друге стране остају непроцесуирани многобројни тешки злочини над Србима у БиХ - рекао је Тушевљак.

Он је навео да су очигледно и даље на снази двоструки аршини правосуђа на нивоу БиХ.

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.

Тужилаштво Крстића терети за наводни ратни злочин над становницима Новоселаца.

Генерал Крстић пребачен је у априлу у Естонију, гдје је наставио да издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.

Крстић је ухапшен 2. децембра 1998. године, а дан касније је пребачен у Хашки трибунал. Генерал Крстић је више пута тражио да буде пуштен на слободу, јер је издржао двије трећине казне.

Dragiša Tuševljak

Radislav Krstić

