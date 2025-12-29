Тужилаштво БиХ подигло оптужницу против генерала Крстића

Извор:
Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.
Тужилаштво Крстића терети за наводни ратни злочин над становницима Новоселаца.
Оптужница се односи на дешавања са 21. на 22. септембар 1992. године на локацији Иван Поље.
Генерал Крстић пребачен је у априлу у Естонију, гдје је наставио да издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.
Крстић је ухапшен 2. децембра 1998. године, а дан касније је пребачен у Хашки трибунал. Генерал Крстић је више пута тражио да буде пуштен на слободу, јер је издржао двије трећине казне.
