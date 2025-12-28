Бранко Блануша нови предсједник СДС-а

Извор:
АТВ
28.12.2025
14:33
Коментари:3
Бранко Блануша је нови предсједник СДС-а, одлучено је на данашњој сједници Скупштине ове странке.
Блануша је био једини кандидат за ову функцију на којој ће замијенити досадашњег в.д. предсједника Јовицу Радуловића.
Блануша ће функцију предсједника обављати до 2027. године када странку чекају унутарстраначки избори.
На данашњој сједници Скупштине у Бањалуци није било доскорашњег предсједника Милана Миличевића.
Сједници су присуствовали и бивши СДС-овци, а сада лидери Листе за правду и ред Небојша Вукановић и Народног фронта Јелена Тривић.
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
2 ч6
Република Српска
2 ч6
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму