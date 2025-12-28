Logo
Бранко Блануша нови предсједник СДС-а

Извор:

АТВ

28.12.2025

14:33

Коментари:

3
Бранко Блануша нови предсједник СДС-а
Фото: ATV

Бранко Блануша је нови предсједник СДС-а, одлучено је на данашњој сједници Скупштине ове странке.

Блануша је био једини кандидат за ову функцију на којој ће замијенити досадашњег в.д. предсједника Јовицу Радуловића.

Блануша ће функцију предсједника обављати до 2027. године када странку чекају унутарстраначки избори.

На данашњој сједници Скупштине у Бањалуци није било доскорашњег предсједника Милана Миличевића.

Сједници су присуствовали и бивши СДС-овци, а сада лидери Листе за правду и ред Небојша Вукановић и Народног фронта Јелена Тривић.

Тагови:

СДС

Бранко Блануша

Jovica Radulović

