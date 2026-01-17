Ово најчешће уништава турбо на мотору, дешава се током нормалне вожње

Извор:
Телеграф
17.01.2026
21:30
Турбо пуњач је данас готово стандард. Атмосферски бензински мотори постали су изузетак, а чак и мали градски аутомобили користе турбо како би добили више снаге уз мању потрошњу.
Изузетак су ријетки модели, попут неких које и даље нуди Мазда, али већина савремених мотора ослања се управо на турбопуњач.
Проблем је што се турбо често квари без икаквог „дивљања“ за воланом. Напротив, у великом броју случајева страда током сасвим нормалне свакодневне употребе, због навика које возачи понављају годинама, несвјесни посљедица.
Једна од најчешћих грешака је нагло убрзавање одмах након стартовања хладног мотора. У том тренутку уље је густо, споро циркулише и не долази довољно брзо до турбо пуњача. А управо тада ротор турбине може да се окреће десетинама хиљада обртаја у минути. Без стабилног уљног филма долази до микроскопског трошења које се не примијети одмах, али се временом претвара у зазор осовине и цурење уља у усис.
Подједнако лоша навика је гашење мотора одмах након динамичне вожње. Турбо је тада екстремно загријан, али уље престаје да циркулише чим се мотор угаси. То доводи до прегријавања уља у лежајевима и стварања наслага које нарушавају подмазивање. Посљедице се не виде одмах, али се временом турбо буквално „гуши“ изнутра.
Посебно осјетљива тачка је квалитет уља и сервисни интервали. Турбо не трпи запуштене замјене уља нити погрешну спецификацију. Старо уље губи способност подмазивања, скупља нечистоће и повећава трење у лежајевима. Недовољно подмазивање је један од главних разлога прераног квара турбо пуњача код модерних мотора високог оптерећења.
Ту је и често занемарена ставка, филтер ваздуха. Лоше постављен или запрљан филтер може да пропусти ситне честице које при високим обртајима оштећују лопатице компресора. Чак и минимална оштећења стварају неравнотежу, вибрације и убрзано трошење лежајева. Возач то најчешће примијети тек када снага падне или се појаве чудни звуци.
Занимљиво је да и претјерано "штедљива" вожња може да буде проблем. Дуготрајна вожња на врло ниским обртајима, уз нагло притискање гаса, ствара ударна оптерећења, нагле скокове притиска и температуре. Временом то доводи до замора материјала и краћег вијека трајања турбо пуњача.
Додатни ризик представљају и технички проблеми који не дају јасне симптоме. Пропуштање тлачних цријева, неисправан регулатор притиска, запушен ЕГР вентил или квар на управљању турбином могу да натјерају турбо да ради ван оптималних услова, без јасног упозорења возачу.
Важно је разумјети једну ствар. Турбо пуњач није крхка компонента и може да траје веома дуго. У највећем броју случајева не отказује због конструкције, већ зато што га на то приморавају лоше навике које се понављају из дана у дан.
Мало стрпљења након паљења, кратко хлађење послије оптерећења, квалитетно уље и основна техничка брига могу продужити вијек турбо пуњача за десетине хиљада километара. И то без икаквих компликованих захвата, преноси Телеграф.
