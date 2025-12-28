Logo
Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

28.12.2025

14:13

Поправке далековода у близини нуклеарне електране Запорожје започеле су након новог локалног примирја које је омогућено уз посредовање Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА), саопштено је у нед‌јељу из те институције.

Радове надзире тим ИАЕА, а очекује се да ће трајати неколико дана. Циљ је смањити ризик од нуклеарне несреће у ратним условима и осигурати стабилно напајање електране. Током извођења поправки предвиђено је потпуно обустављање војних активности у том подручју како би се избјегла додатна угроженост постројења.

Нуклеарна електрана Запорожје, највећа у Европи, смјештена је на југоистоку Украјине и од марта 2022. године налази се под контролом руских снага. Иако су сви реактори тренутно у стању хладног гашења, електрана и даље зависи од поузданог вањског извора електричне енергије за хлађење нуклеарног горива и функционисање сигурносних система.

Током рата постројење је више пута остајало без вањског напајања због оштећења далековода изазваних гранатирањем и борбама у околини. Такви прекиди представљају озбиљан сигурносни ризик јер, у случају потпуног нестанка струје, електрана мора користити резервне дизел-генераторе, што се сматра крајњом и ризичном мјером.

ИАЕА је од 2022. године стално присутна у Запорожју путем својих инспекцијских тимова, с циљем праћења сигурносне ситуације и залагања за успоставу демилитаризиране зоне око електране. Директор агенције Рафаел Гроси више пута је упозоравао да је стање на тој локацији нестабилно и потенцијално опасно, истичући да свака војна активност у близини нуклеарног објекта може имати посљедице које надилазе границе Украјине.

