Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића

Извор:
АТВ
28.12.2025
13:37
Коментари:7
У Бањалуци се одржава сједница Скупштине Српске демократске странке на којој су осим виђених СДС-оваца присутни и Јелена Тривић и Небојша Вукановић.
Главна тема данашње сједнице је име новог или привременог предсједника странка, што ће највјероватније бити Бранко Блануша.
Како је АТВ раније писао, Блануша је једини кандидат и могао би предводити странку до избора 2026. године.
Оно што је такође занимљиво, на сједници нема лидера ПДП/ПСС Драшка Станивуковића, али су присутни бивши СДС-овци, а сада лидери Листе за правду и ред и Народног фронта Небојша Вукановић и Јелена Тривић.
Присутан није ни Милан Миличевић, доскорашњи предсједник странке.
Претходних дана се Драшко Станивуковић медијски "обрачунавао" са колегама из опозиције које му замјерају начин његовог политичог дјеловања. Покрет Сигурна Српска требало је данас да одржи сједницу Главног одбора, али су га отказали.
"Видим да неки у опозицији говоре да није коректно што је Покрет Сигурна Српска заказао Главни одбор. Када наши пријатељи у СДС-у закажу Главни одбор и одлучују о кандидатури, то је коректно, а када закажемо ми – то није. Али, ми смо га отказали. Отказали смо га јер смо одговорни и знамо да је сада фокус на томе да се докаже предност професора Блануше и да ми треба да пролонгирамо представљање наше изборне платформе", рекао је Станивуковић.
