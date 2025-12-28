Logo
Large banner

Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића

Извор:

АТВ

28.12.2025

13:37

Коментари:

7
Скупштина СДС-а: Присутни Вукановић и Тривић, без Станивуковића и Миличевића
Фото: ATV

У Бањалуци се одржава сједница Скупштине Српске демократске странке на којој су осим виђених СДС-оваца присутни и Јелена Тривић и Небојша Вукановић.

Главна тема данашње сједнице је име новог или привременог предсједника странка, што ће највјероватније бити Бранко Блануша.

Како је АТВ раније писао, Блануша је једини кандидат и могао би предводити странку до избора 2026. године.

Скупштина СДС

Оно што је такође занимљиво, на сједници нема лидера ПДП/ПСС Драшка Станивуковића, али су присутни бивши СДС-овци, а сада лидери Листе за правду и ред и Народног фронта Небојша Вукановић и Јелена Тривић.

Присутан није ни Милан Миличевић, доскорашњи предсједник странке.

Претходних дана се Драшко Станивуковић медијски "обрачунавао" са колегама из опозиције које му замјерају начин његовог политичог дјеловања. Покрет Сигурна Српска требало је данас да одржи сједницу Главног одбора, али су га отказали.

"Видим да неки у опозицији говоре да није коректно што је Покрет Сигурна Српска заказао Главни одбор. Када наши пријатељи у СДС-у закажу Главни одбор и одлучују о кандидатури, то је коректно, а када закажемо ми – то није. Али, ми смо га отказали. Отказали смо га јер смо одговорни и знамо да је сада фокус на томе да се докаже предност професора Блануше и да ми треба да пролонгирамо представљање наше изборне платформе", рекао је Станивуковић.

Подијели:

Тагови:

СДС

Бранко Блануша

Небојша Вукановић

Јелена Тривић

Коментари (7)
Large banner

Прочитајте више

Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

Фудбал

Избјегнута трагедија: Велкоски ударио главмо у зид након старта противника

2 ч

0
Jahorina Planina Skijanje

Економија

Велика очекивања хотелијера од сезоне на Јахорини

3 ч

0
Долар на путу да ове године изгуби више од 9 одсто вриједности

Економија

Долар на путу да ове године изгуби више од 9 одсто вриједности

3 ч

0
Дуге колоне возила на ГП Градишка и Градина у оба смјера

Друштво

Дуге колоне возила на ГП Градишка и Градина у оба смјера

3 ч

0

Више из рубрике

Број 1411 до сада позван 72.899 пута

Република Српска

Број 1411 до сада позван 72.899 пута

4 ч

0
Од јануара ново повећање пензија од 6,5 одсто

Република Српска

Од јануара ново повећање пензија од 6,5 одсто

4 ч

1
"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

Република Српска

"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

4 ч

1
Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

Република Српска

Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

7 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

14

Умро Данијел Брелаз

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner